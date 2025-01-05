Hindistan\'da Sahil Güvenlik Helikopteri Düştü: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

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HİNDİSTAN'ın Gujarat eyaletinde sahil güvenliğe ait bir helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da sahil güvenliğe ait bir helikopter düştü, kazada 2'si pilot, 3 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, kazanın 'teknik bir arıza' nedeniyle gerçekleştiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.