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Hindistan'da 'satılık' dediği 100'den fazla Müslüman kadının fotoğraflarını uygulamasında paylaştığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
BBC

Hindistan'da 'satılık' dediği 100'den fazla Müslüman kadının fotoğraflarını uygulamasında paylaştığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

06.01.2022 16:28
Hindistan'da 'satılık' dediği 100'den fazla Müslüman kadının fotoğraflarını uygulamasında paylaştığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Hindistan'da tepkiler sonrası kapatılan Bulli Bai adlı uygulamayla ilgili soruşturmada gözaltına alınanların sayısı dörde yükseldi.

Hindistan'da tepkiler sonrası kapatılan Bulli Bai adlı uygulamayla ilgili soruşturmada gözaltına alınanların sayısı dörde yükseldi.

Gözaltına alınan son kişi 20 yaşındaki Neeraj Bishnoi.

Neeraj Bishnoi'nin, 100'den fazla Müslüman kadının fotoğrafarlarının "satılık" denilerek paylaşıldığı uygulamanın yaratıcısı olduğu iddia ediliyor.

Delhi polisine göre Bishnoi, uygulamadan görüntülerin paylaşıldığı ana Twitter hesabını da yönetiyordu.

Soruşturma kapsamında daha önce de Mumbai'de, yaşları 18-21 arasında değişen ikisi öğrenci üç kişi gözaltına alınmıştı.

Bulli Bai'de fotoğrafları yayımlanan kadınlar arasında birkaç gazeteci, bir Bollywood oyuncusu ve kaybolan bir öğrencinin annesi de bulunuyordu.

Yazılım geliştirme projeleri için depolama servisi olarak kullanılan GitHub, tepkiler sonrası, bünyesindeki uygulamayı kullanımdan kaldırmıştı.

Hindistan'da geçen yıl Temmuz ayında da, Sulli Deals adlı bir uygulama ve web sitesi, 80'den fazla Müslüman kadının haberi olmadan, onlar adına profil oluşturmuştu.

Kadınların fotoğraflarının yanında "günün fırsatları" yazıyordu.

Sulli Deals'le ilgili olarak başlatılan soruşturmada henüz kimse ceza almadı.

Hindistan'da 'satılık' dediği 100'den fazla Müslüman kadının fotoğraflarını uygulamasında paylaştığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
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Müslüman, India, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan'da 'satılık' dediği 100'den fazla Müslüman kadının fotoğraflarını uygulamasında paylaştığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Hindistan'da 'satılık' dediği 100'den fazla Müslüman kadının fotoğraflarını uygulamasında paylaştığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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