Hindistan'da aşırı sıcaklar 2 günde 34 kişinin hayatına mâl oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Hindistan'da aşırı sıcaklar 2 günde 34 kişinin hayatına mâl oldu

17.06.2023 16:38

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde son 2 günde etkisini gösteren sıcaklar nedeniyle 34 kişi hayatını kaybetti. Sağlık yetkilileri sıcaklarla ilgili uyarıda bulunurken, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarak 42,2 dereceye yükseldi. Hayatını kaybedenlerin 60 yaşın üzerinde olduğu ve sıcakların mevcut hastalıklarını artırmış olabileceği belirtildi.

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde etkisini gösteren sıcaklar nedeniyle son 2 günde 34 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan ölümler üzerine sağlık yetkilileri sıcaklarla ilgili uyarıda bulundu.

TERMOMETRELER 42,2 DERECEYİ GÖRDÜ

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD) Ballia bölgesinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkarak 42,2 dereceye yükseldiğini açıkladı. Doktorlar, eyalette sıcaklar dolayısıyla 60 yaş üstündekilerin dışarı çıkmaması gerektiğini söyledi.

CAN KAYIPLARI 60 YAŞ ÜSTÜNDE

Hayatını kaybedenlerin 60 yaşın üzerinde olduğu ve sıcakların mevcut hastalıklarını artırmış olabileceği belirtildi. Nisan, mayıs ve haziran aylarının genellikle sıcak geçtiği Hindistan'da sıcaklıklar sebebiyle son yıllarda çok daha ağır etkiler gözleniyor. Sıcak hava dalgaları genellikle su sıkıntılarına neden olarak milyonlarca insanı olumsuz etkiliyor.

13 KİŞİ GÜNEŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Hindistan'ın batısında yer alan Maharaştra eyaletinin Navi Mumbai kentinde nisan ayındaki bir törene katılan 13 kişi güneş çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Diğer yandan Hindistan'ın yanı sıra Bangladeş, Tayland, Filipinler, Vietnam ve Laos'un da aralarında olduğu bölge ülkelerinde de rekor sıcaklıklar görülüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

India, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan'da aşırı sıcaklar 2 günde 34 kişinin hayatına mâl oldu - Son Dakika


Son Dakika
16:36 Bahçeli'nin "100 il" çağrısı sonrası Tarsus'tan büyük hamle! "İlimize hoş geldiniz" tabelası asıldı
16:33 Bahçeli'nin "100 il" çağrısı sonrası Tarsus girişine "İlimize hoş geldiniz" tabelası asıldı
16:31 Balıkesir'de kaza: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
16:28 Balıkesir'de trafik kazası: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
16:25 Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi, 2022 yılı mali faaliyetlerinden dolayı oy çokluğuyla ibra edildi
16:21 Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi, 2022 yılı mali faaliyetlerinden dolayı oy çokluğuyla ibra edildi
16:14 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a olay yanıt: Ya aday olun ya da başımızdan çekilin
16:10 Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a cevap: Ya aday olun ya da başımızdan çekilin
15:43 Alanında uzman isimler yeni nesil gazeteciliği anlattı
15:39 Alanında uzman isimler yeni nesil gazeteciliği anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2023 17:09:39. #1.11#
SON DAKİKA: Hindistan'da aşırı sıcaklar 2 günde 34 kişinin hayatına mâl oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement