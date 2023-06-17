Hindistan'da aşırı sıcaklar 2 günde 34 kişinin hayatına mâl oldu

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde etkisini gösteren sıcaklar nedeniyle son 2 günde 34 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan ölümler üzerine sağlık yetkilileri sıcaklarla ilgili uyarıda bulundu.

TERMOMETRELER 42,2 DERECEYİ GÖRDÜ

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD) Ballia bölgesinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkarak 42,2 dereceye yükseldiğini açıkladı. Doktorlar, eyalette sıcaklar dolayısıyla 60 yaş üstündekilerin dışarı çıkmaması gerektiğini söyledi.

CAN KAYIPLARI 60 YAŞ ÜSTÜNDE

Hayatını kaybedenlerin 60 yaşın üzerinde olduğu ve sıcakların mevcut hastalıklarını artırmış olabileceği belirtildi. Nisan, mayıs ve haziran aylarının genellikle sıcak geçtiği Hindistan'da sıcaklıklar sebebiyle son yıllarda çok daha ağır etkiler gözleniyor. Sıcak hava dalgaları genellikle su sıkıntılarına neden olarak milyonlarca insanı olumsuz etkiliyor.

13 KİŞİ GÜNEŞ ÇARPMASINDAN DOLAYI HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Hindistan'ın batısında yer alan Maharaştra eyaletinin Navi Mumbai kentinde nisan ayındaki bir törene katılan 13 kişi güneş çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Diğer yandan Hindistan'ın yanı sıra Bangladeş, Tayland, Filipinler, Vietnam ve Laos'un da aralarında olduğu bölge ülkelerinde de rekor sıcaklıklar görülüyor.