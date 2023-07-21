Hindistan'da Taciz Şüphelisinin Evi Ateşe Verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Hindistan'da Taciz Şüphelisinin Evi Ateşe Verildi

21.07.2023 16:56

Hindistan'ın Manipur eyaletinde yaşanan bir taciz olayının baş şüphelisi olan Huirem Herodas'ın evi, öfkeli kadınlar tarafından ateşe verildi. Kadınlar, aynı zamanda şüphelinin evini taş yağmuruna tuttu. Bu olay, bölgedeki kadınların ayaklanmasına neden olan çıplak şekilde sokakta sürüklenen iki kadının görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından gerçekleşti. Polis yetkilisi, kadınların tepkisini anlayışla karşıladıklarını belirtti ve protestocuları barışçıl bir şekilde tepkilerini dile getirmeye çağırdı. Öte yandan, Manipur eyaletinde yaşanan anlaşmazlıklar mayıs ayında şiddet olaylarına dönüşmüş ve yaklaşık 130 kişi hayatını kaybetmişti.

Hindistan'ın Manipur eyaletinde kadınlar, kamuoyunda infiale yol açan bir taciz olayının baş şüphelisinin evini ateşe verdi.

Yaklaşık 2 aydır etnik çatışmalara sahne olan Hindistan'ın Manipur eyaletinde 2 ay önce iki kadının bir grup tarafından çıplak şekilde sokakta sürüklendiğine yönelik görüntülerin ortaya çıkması, bölgedeki kadınların ayaklanmasına neden oldu. Taciz olayının baş şüphelisi olduğu açıklanan Meitei topluluğu mensubu Huirem Herodas'ın yaşadığı Pechi köyündeki bazı kadınlar, şüphelinin evini ateşe verdi. Yaşanan olayı doğrulayan polis yetkilisi Hemant Pandey, öfkeli kadınların aynı zamanda şüphelinin evini taş yağmuruna tuttuğunu belirtti. Kadınların öfkesini anlayışla karşıladıklarını söyleyen Pandey, protestocuları tepkilerini barışçıl bir şekilde dile getirmeye çağırdı.

Şiddet olaylarına sahne olmuştu

Manipur eyaletinde yaşayan Maitei ile Kuki etnik grupları arasındaki anlaşmazlıklar mayıs ayı başında şiddet olaylarına dönüşmüş, yaklaşık 130 kişinin hayatını kaybettiği kamuoyuna yansımıştı. Kuki grubuna mensup iki kadının bir grup tarafından çıplak şekilde sokakta sürüklendiği görüntülerin sosyal medyada yayılması ise infiale yol açmıştı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin olayı "utanç verici" olarak nitelemesinin ardından dün biri baş şüpheli Huirem Herodas olmak üzere 4 kişi gözaltına alınırken, polis suça karışan 30 kişi hakkında soruşturma yürütüldüğünü açıklamıştı.

Öte yandan polisin olayda ihmalinin bulunduğu iddia edilmişti. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

India, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan'da Taciz Şüphelisinin Evi Ateşe Verildi - Son Dakika


Son Dakika
18:38 Fenerbahçe, Karl Toko Ekambi'ye teklif yaptı
18:34 Zaha yoksa Ekambi var! Fenerbahçe yıldız futbolcuya teklif yaptı
18:17 Türkiye, Yunanistan'a yangın söndürme uçakları ve helikopteri gönderecek
18:15 Türkiye, Yunanistan'a yangın söndürme uçakları ve helikopter gönderecek
18:08 Çarşaflı kadınların üzerine motosiklet süren 2 kişi yakalandı
18:06 Çarşaflı kadınların üzerine motosiklet süren 2 kişi yakalandı
18:04 Beşiktaş'ın Lyanco transferi sağlık sorunları nedeniyle iptal oldu
18:00 Büyük umutlarla gelmişti! Beşiktaş'ın Lyanco transferi iptal oldu
17:58 Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Yılı etkinlikleri düzenliyor
17:53 Başkan Altay: Mevlana Yılı'nda Konya ve farklı şehirlerde sema programları düzenliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2023 19:11:56. #1.13#
SON DAKİKA: Hindistan'da Taciz Şüphelisinin Evi Ateşe Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement