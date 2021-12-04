Hindistan'da tek gözlü keçi doğdu! Mucize olarak görülüyor

Hindistan'da dünyaya gelene tek gözlü keçi, şaşkına çevirdi. Yeterince gelişmediği için ölen keçi yavrusunu görmek için çevre köylüler, ahıra akın etti. Kalabalığın içindeki kargaşada ilerlemeye çalışan keçinin yoğun gürültü içinde çığlık attığı, dengesini kaybedip çok kez düştüğü belirtildi.

ORGANLARI DÜZGÜN GELİŞMEDİ

Herkesin son durumunu merak ettiği keçiden iyi haber gelmedi. Yavru keçinin erken doğum nedeniyle o akşam öldüğü açıklandı. Yerel veteriner hekim Ali, keçinin bir 'mucize' olduğu iddialarına rağmen, erken doğum nedeniyle keçinin organlarının düzgün gelişmediğini ifade etti.

İşte tek gözlü keçinin fotoğrafları: