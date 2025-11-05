Hindistan\'da Tren Kazası: 11 Ölü

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinin başkenti Raipur'un yaklaşık 115 kilometre kuzeydoğusundaki Bilaspur kenti yakınlarında yolcu treni, yük trenine arkadan çarptı.

11 ÖLÜ, 20 YARALI

Çarpmanın etkisiyle yolcu treninin vagonlarından biri yük treni vagonunun üstüne çıktı. Kaza sonucu en az 11 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Ölenlerin arasında yolcu treninin makinistinin de bulunduğu açıklandı. Makinistin yardımcısının durumunun ise kritik olduğu ve özel bir hastaneye kaldırıldığı" belirtildi. Kazada yaralanan diğer kişiler de yerel hastanelerde tedavi altına alındı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN YAKINLARINA MADDİ YARDIM

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Trenin işletmecisi, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yaralılara maddi yardım yapılacağını da bildirdi.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Kazanın ardından başlatılan arama kurtarma ve enkaz kaldırma operasyonunun tamamlandı, bölgede tren seferleri normale döndü.