Hindistan'da Tren Kazası: 11 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hindistan'da Tren Kazası: 11 Ölü

Hindistan\'da Tren Kazası: 11 Ölü
05.11.2025 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'da yolcu treni yük trenine çarptı, 11 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinin başkenti Raipur'un yaklaşık 115 kilometre kuzeydoğusundaki Bilaspur kenti yakınlarında yolcu treni, yük trenine arkadan çarptı.

11 ÖLÜ, 20 YARALI

Çarpmanın etkisiyle yolcu treninin vagonlarından biri yük treni vagonunun üstüne çıktı. Kaza sonucu en az 11 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Ölenlerin arasında yolcu treninin makinistinin de bulunduğu açıklandı. Makinistin yardımcısının durumunun ise kritik olduğu ve özel bir hastaneye kaldırıldığı" belirtildi. Kazada yaralanan diğer kişiler de yerel hastanelerde tedavi altına alındı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN YAKINLARINA MADDİ YARDIM

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Trenin işletmecisi, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yaralılara maddi yardım yapılacağını da bildirdi.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Kazanın ardından başlatılan arama kurtarma ve enkaz kaldırma operasyonunun tamamlandı, bölgede tren seferleri normale döndü.

Kaynak: ANKA

Tren Kazası, Hindistan, Güvenlik, Bilaspur, 3-sayfa, Ulaşım, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da Tren Kazası: 11 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dizi sektöründe rekor ücret En çok kazanan kadın oyuncu belli oldu Dizi sektöründe rekor ücret! En çok kazanan kadın oyuncu belli oldu
Uzayda ilk kez ızgara pişirdiler Uzayda ilk kez ızgara pişirdiler
Denize atlamak isteyen genç kızı anne ve babası ikna etti Denize atlamak isteyen genç kızı anne ve babası ikna etti
Beyaz Saray duyurdu: Satışı yasaklandı, ABD dışına çıkamaz Beyaz Saray duyurdu: Satışı yasaklandı, ABD dışına çıkamaz
Liverpool, Courtois engelini zor da olsa geçerek Real Madrid’i devirdi ve 3 puana ulaştı Liverpool, Courtois engelini zor da olsa geçerek Real Madrid'i devirdi ve 3 puana ulaştı
Trump’tan “tarife“ davası için olay sözler: Bu ölüm kalım meselesi, kazanamazsak biteriz Trump'tan "tarife" davası için olay sözler: Bu ölüm kalım meselesi, kazanamazsak biteriz

18:03
Terörsüz Türkiye Komisyonu toplantısı ertelendi
Terörsüz Türkiye Komisyonu toplantısı ertelendi
17:50
UEFA Gençlik Ligi’nde Galatasaray U19, Ajax U19’a farklı kaybetti
UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray U19, Ajax U19'a farklı kaybetti
17:42
Ordu’da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında
17:28
Bakan Fidan’ın göğsünün kabardığı an
Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an!
16:41
Selim İmamoğlu, 772 bin liralık teknenin parasının babasından geldiğini söyledi
Selim İmamoğlu, 772 bin liralık teknenin parasının babasından geldiğini söyledi
16:06
Sındırgı “afet bölgesi“ ilan edildi
Sındırgı "afet bölgesi" ilan edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2025 18:49:04. #.0.5#
SON DAKİKA: Hindistan'da Tren Kazası: 11 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.