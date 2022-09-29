Hindistan'da 1 yıldır yemek yiyemeyen adamın midesinden çok sayıda kaşık çıktı!

Hindistan'ın Uttar Pradesh kentindeki Muzaffarnagar'da yaşayan 34 yaşındaki erkek bir hasta, 1 yıldan bu yana yemek yiyemediğini belirterek hastaneye başvurdu. Adamı muayene eden Dr. Rakesh Khuran, hemen röntgen çekilmesi talimatını verdi.

KISA SÜREDE SONUÇLAR ÇIKTI

Durumun acil olması nedeniyle röntgenin çekildiği odaya gidenDr. Rakesh Khuran, adamın karnında çok sayıda kaşık tespit etmesi üzerine hemen odasına koştu ve yardımlarına büyük bir ameliyat yapacağının talimatını verdi.

TAM 63 KAŞIK ÇIKTI

Zorlu ameliyatın ardından 34 yaşındaki adamın karnından tam 63 kaşık çıktı. Adamın kaşıkları bilerek yuttuğu ancak bu durumu herkesten sakladığı öğrenildi. Şu anda yoğun bakımda bulunan adamın tedavisi devam ediyor.