Hindistan'da 1 yıldır yemek yiyemeyen adamın midesinden çok sayıda kaşık çıktı! - Son Dakika
Üye Girişi

Hindistan'da 1 yıldır yemek yiyemeyen adamın midesinden çok sayıda kaşık çıktı!

29.09.2022 18:07
Hindistan'da 1 yıldır yemek yiyemeyen adamın midesinden çok sayıda kaşık çıktı!

Hindistan'ın Uttar Pradesh kentindeki yaklaşık 1 yıldan bu yana yemek yiyemediği ve şiddetli karın ağrısı çektiği şikayetiyle doktora başvuran 34 yaşındaki adamın mide röntgeni çekildi. Röntgeninin çıktısını alan doktor, adamın karnında çok sayıda kaşık görmesi sebebiyle acilen ameliyat hazırlıklarına başladı.

Hindistan'ın Uttar Pradesh kentindeki Muzaffarnagar'da yaşayan 34 yaşındaki erkek bir hasta, 1 yıldan bu yana yemek yiyemediğini belirterek hastaneye başvurdu. Adamı muayene eden Dr. Rakesh Khuran, hemen röntgen çekilmesi talimatını verdi.

KISA SÜREDE SONUÇLAR ÇIKTI

Durumun acil olması nedeniyle röntgenin çekildiği odaya gidenDr. Rakesh Khuran, adamın karnında çok sayıda kaşık tespit etmesi üzerine hemen odasına koştu ve yardımlarına büyük bir ameliyat yapacağının talimatını verdi.

1 yıldır yemek yiyemeyen adamın midesinin röntgeni çekildi, çıktıyı alan doktor odasına koştu

TAM 63 KAŞIK ÇIKTI

Zorlu ameliyatın ardından 34 yaşındaki adamın karnından tam 63 kaşık çıktı. Adamın kaşıkları bilerek yuttuğu ancak bu durumu herkesten sakladığı öğrenildi. Şu anda yoğun bakımda bulunan adamın tedavisi devam ediyor.

YORUMLAR
500

Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan'da 1 yıldır yemek yiyemeyen adamın midesinden çok sayıda kaşık çıktı! - Son Dakika


Son Dakika
18:07 Beşiktaşlı Josef de Souza, Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu: Savaşan bir takım olacağız
18:07 Hindistan'da 1 yıldır yemek yiyemeyen adamın midesinden çok sayıda kaşık çıktı!
17:25 Hande Sarıoğlu'nun pembe transparan kazağına yorum yağdı: Tüm için görünüyor
17:16 Konutta orta ve üst gelir grubu için yeni kampanya! Sektör temsilcileri ilk toplantı yapıldı
17:14 Sosyal konut projesinin hangi illerde başlayacağı belli oldu! İnşaat seviyesi %50 oranına yaklaşınca sözleşmeler imzalanacak
17:14 ABD'nin silah ambargosunu kaldırdı! Türkiye'nin Kıbrıs'taki askeri gücü dikkat çekiyor
17:12 ABD'nin ünlü dergisi raporladı! Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri açıklandı
17:01 ABD'nin Kıbrıs'taki adımına Türkiye'den jet hızında cevap! Adaya daha fazla asker ve silah sevkiyatı başlıyor
16:59 Arnavutluk Başbakanı Rama açıkladı: Bayraktar SİHA'ları çok yakında hizmete girecek
16:45 Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu bilmecesi sona erdi! Genç eldivenle 4 yıllık yeni sözleşme imzalanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 18:38:33. #1.12#
SON DAKİKA: Hindistan'da 1 yıldır yemek yiyemeyen adamın midesinden çok sayıda kaşık çıktı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement