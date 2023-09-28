Hindistan'da Zihinsel Engelli Müslüman Tapınaktan Yemek Çaldığı İddiasıyla Dövülerek Öldürüldü - Son Dakika

Hindistan'da Zihinsel Engelli Müslüman Tapınaktan Yemek Çaldığı İddiasıyla Dövülerek Öldürüldü

Hindistan\'da Zihinsel Engelli Müslüman Tapınaktan Yemek Çaldığı İddiasıyla Dövülerek Öldürüldü
Son Güncelleme: 28.09.2023 18:39

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir tapınaktan yemek çaldığı iddiasıyla suçlanan 26 yaşındaki zihinsel engelli Müslüman Isar Muhammed, bir grup erkek tarafından öldüresiye dövülerek hayatını kaybetti. Muhammed'in zihinsel engeli sebebiyle kendini ifade edemediği belirtilirken, olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de "tapınaktan yemek çaldığı" iddiasıyla dövülen 26 yaşındaki zihinsel engelli Müslüman Isar Muhammed, hayatını kaybetti.

DİREĞE BAĞLAYIP DÖVDÜLER

The Independent gazetesinin haberine göre, tapınaktaki Muhammed'in, Hinduların tanrılarına adadığı "prasad" isimli yiyeceği çaldığı öne sürüldü. Bir grup erkek tarafından direğe bağlanan gencin öldüresiye dövüldüğünü aktaran polis yetkilileri, Muhammed'in zihinsel engeli sebebiyle tapınak yetkililerine kendini ifade edemediğini belirtti.

EVİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Muhammed'in saatlerce işkence gördüğünü ve sokakta ölüme terk edildiğini kaydeden ailesi de bulunduğunda her yerinde yaralar olduğunu, bir komşuları tarafından eve getirildikten kısa süre sonra yaşamını yitirdiğini söyledi.

O ANLARIN VİDEOSUNU PAYLAŞTILAR

Muhammed'in 5 erkek tarafından dövüldüğü ve durmaları için yalvardığı görüntüler sosyal medyada yayıldı. Olayla ilgili 7 kişi cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı. Yerel kaynaklar ise gencin, tapınakta yemek yediği için tepki toplayıp dayak yediğini belirtti.

Kaynak: AA

Yeni Delhi, India, Sosyal Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan'da Zihinsel Engelli Müslüman Tapınaktan Yemek Çaldığı İddiasıyla Dövülerek Öldürüldü - Son Dakika


Son Dakika
20:27 Kadıköy'de neler oluyor! RAMS Başakşehir, 20 dakikada neye uğradığını şaşırdı
20:23 Son Dakika: İstanbul Şirinevler'de 6 katlı bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
19:41 İsmail Kartal: Osayi Samuel'in kaburgasında ezik var
19:35 MGK bildirisinde terörle mücadelede kararlık vurgusu
19:23 Son Dakika! Gezi Parkı davasında Yargıtay kararını verdi: Osman Kavala ve Can Atalay'ın da aralarında olduğu 5 sanığın cezaları onandı
19:15 Ömer Erdoğan'a 1 maçtan men ve para cezası verildi
19:03 Kemerburgaz-İstanbul Havalimanı yolunda şiddetli yağışın ardından toprak kayması meydana geldi
19:05 Sakarya'da kaybolan genç kızın cansız bedeni 4 gün sonra bulundu
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
18:39 Hindistan'da Zihinsel Engelli Müslüman Tapınaktan Yemek Çaldığı İddiasıyla Dövülerek Öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2023 20:36:29. #1.12#
SON DAKİKA: Hindistan'da Zihinsel Engelli Müslüman Tapınaktan Yemek Çaldığı İddiasıyla Dövülerek Öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement