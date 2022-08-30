Hindistan'da şaşkınlık yaratan gelenek! Eve temizliğe giden hizmetçiler, bekar erkeklerle ilişkiye giriyor!

Dünya genelinde birçok farklı gelenek var. Fakat bu gelenekler arasından bazıları var ki diğerlerine hiç benzemiyor. İşte o geleneklerden biri de Hindistan'da uygulanıyor.

ZORUNLU KOŞULUYOR

İddiaya göre Hindistan'da evlere gündeliğe gelen kadınlar evdeki bekar gencin ilişki ihtiyacını da karşılamak zorunda.

KABUL ETMEYEN GİDEMİYOR

Bu durumu kabullenmeyen kadınlar ise evlerde gündelik temizlik yapmaya gidemiyor. Ülke için son derece normal olan bu gelenek, dışarıdan bakan insanlar için ise bir o kadar ilginç geliyor.