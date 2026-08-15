Hindistan\'ın 80. Bağımsızlık Günü Kutlandı

(ANKARA) - Hindistan'ın 80'inci Bağımsızlık Günü, Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen törenle kutlandı. Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ovessa Iqbal'ın ulusal bayrağı göndere çektiği programda, Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu'nun ulusa seslenişinden bölümler okundu, müzik ve dans gösterileri gerçekleştirildi.

Hindistan'ın 15 Ağustos 1947'de Britanya sömürge yönetiminden bağımsızlığını kazanmasının yıl dönümü olan Bağımsızlık Günü, 80. yılında Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde kutlandı.

Bağımsızlık Günü'nün arifesinde başlayan kutlamalar kapsamında, Ankara'nın tarihi yapılarından biri olan Hindistan Büyükelçiliği binası, ülke bayrağının turuncu, beyaz ve yeşil renkleriyle aydınlatıldı.

15 Ağustos'taki resmi program ise Hindistan'ın ulusal şarkısı "Vande Mataram"ın ve milli marşın seslendirilmesiyle başladı. Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ovessa Iqbal, ulusal bayrağı göndere çektikten sonra Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu'nun Bağımsızlık Günü dolayısıyla yaptığı ulusa sesleniş konuşmasından bölümler okudu.

Tören daha sonra kültürel etkinliklerle devam etti. Kültürel programda çocukların seslendirdiği milli şarkıların yanı sıra Bilge Opal ve HSM Indian Dance Group'un Hint dansı gösterileri yer aldı.

Etkinlik kapsamında ayrıca Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Bağımsızlık Günü dolayısıyla her yaştan katılımcıya açık düzenlenen 'Idea of India' resim yarışmasının kazananları Maslahatgüzar Ovessa Iqbal tarafından ödüllendirildi. Yarışmada katılımcılardan gelişmiş, yenilikçi ve kapsayıcı bir Hindistan vizyonunu sanat aracılığıyla yansıtmaları istenmişti.

Kutlamaya Ankara'daki Hint toplumu üyeleri ile Hindistan dostları katıldı.