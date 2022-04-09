Hindistan'ın Bihar Eyaletinde 18 Metrelik Köprü Çalındı - Son Dakika
Üye Girişi

Hindistan'ın Bihar Eyaletinde 18 Metrelik Köprü Çalındı

09.04.2022 15:23
Hindistan'ın Bihar Eyaletinde 18 Metrelik Köprü Çalındı

YENİ DELHİ, 9 Nisan (Xinhua) — 500 ton ağırlığındaki köprünün, Bihar'ın başkenti Patna'nın yaklaşık 119 km güneybatısında yer alan Rohtas bölgesindeki Amiyawar köyünden çalındığı belirtildi. Bölge sakinlerinden alınan bilgilere göre, köprünün çelik çerçevesini kesmek için ağır makineler ve gaz kesiciler kullanıldı. Yapının sökülmesinin ardından çıkarılan hurda, araçlara yüklendi. Yerel sulama departmanında çalışan genç mühendis Arshad […]

Hindistan'ın <a class='keyword-sd' href='/bihar/' title='Bihar'>Bihar</a> Eyaletinde 18 Metrelik Köprü Çalındı

YENİ DELHİ, 9 Nisan (Xinhua) — 500 ton ağırlığındaki köprünün, Bihar'ın başkenti Patna'nın yaklaşık 119 km güneybatısında yer alan Rohtas bölgesindeki Amiyawar köyünden çalındığı belirtildi. Bölge sakinlerinden alınan bilgilere göre, köprünün çelik çerçevesini kesmek için ağır makineler ve gaz kesiciler kullanıldı. Yapının sökülmesinin ardından çıkarılan hurda, araçlara yüklendi. Yerel sulama departmanında çalışan genç mühendis Arshad Kamal Shamshi, medyaya yaptığı açıklamada, köylülerden aldığı bilgiye göre hırsızların mekanik departman yetkilileri gibi davrandıklarını söyledi. Shamshi, kendi departmanının hırsızlıkla ilgili olarak polise şikayette bulunduğunu bildirdi. Haberlerde, bakımsız durumdaki köprünün 1972'de Ara Kanalı üzerine inşa edildiği ve beş yıl önce köprüye paralel bir beton köprü açıldıktan sonra köylülerin köprüyü kullanmayı bıraktığı belirtildi.

YORUMLAR
500
Fitch: Çin'in Elektrikli Araç Teslimatı Fiyat Artışlarına Rağmen Güçlü Seyrini Koruyacak Fitch: Çin'in Elektrikli Araç Teslimatı Fiyat Artışlarına Rağmen Güçlü Seyrini Koruyacak Kahire'de İftar İçin Bekleyen Müslümanlar Kahire'de İftar İçin Bekleyen Müslümanlar

Nisan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Dünya Hindistan'ın Bihar Eyaletinde 18 Metrelik Köprü Çalındı - Son Dakika


Son Dakika
15:10 Yanlış hesap jandarmadan döndü: Sosyal medyadan uyuşturucu satmaya çalıştığı kişi jandarma çıkınca kaçamadı
15:08 Jirinovski'nin cenazesinde olağanüstü güvenlik önlemleri: Putin salondayken Jirinovski'nin akrabaları dahi salona alınmadı
15:04 AK Partili Göksu'ya İBB sözcüsünden yanıt geldi: İBB'yi onlar yönetseydi öğrenci akbili 249 TL olacaktı
14:54 Eşinden kalan saatleri 15 milyona sattığı iddia edilmişti! Ece Erken isyan etti, hesabındaki parayı yayınladı
14:42 İkisi de polis olan gelin ve damada takılan takı herkesi gülümsetti
14:29 Karabük'te heyelan yolu ikiye bölünce, 2 ev zarar gördü
14:27 Fenerbahçe Divan seçiminde panik anları: Bir üye fenalaşınca Ali Koç yanına koştu
14:22 Bu hikaye yarım kalmayacak: Ünlü çift, 18 yıl sonra bir kez daha nişanlandı
14:19 Aslı Enver çok mutlu: Sevgilisi ve müstakbel kayınvalidesiyle yemek yedi
14:05 Amerikan gazetesi yazdı: Ruslar akın akın Türkiye'ye geliyor, aynı anda 4 daire satın alıyor! Amaçları vatandaş olmak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 15:30:27. #1.11#
SON DAKİKA: Hindistan'ın Bihar Eyaletinde 18 Metrelik Köprü Çalındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement