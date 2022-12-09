120 metrelik çukura düşen çocuğu kurtarmaya inen ekipler korkutan detayı açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

120 metrelik çukura düşen çocuğu kurtarmaya inen ekipler korkutan detayı açıkladı

09.12.2022 18:09
120 metrelik çukura düşen çocuğu kurtarmaya inen ekipler korkutan detayı açıkladı

Hindistan'ın Madhya Pradesh kentine bağlı bir köydeki 120 metrelik su kuyusuna düşen Tanmay Sagu'yu kurtarma çalışmaları sürüyor. Kuyunun bir bölümüne inmeyi başaran ekipler çocuğun kendilerine tepki vermediğini dünya basınıyla paylaştı.

Madhya Pradesh kentine bağlı bir köyde çiftçilerin toprağı sulamak adına kullandıkları 120 metrelik su kuyusuna düşen Tanmay Sagu adlı çocuğu kurtarmak adına başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler tarafından çalışmalarla ilgili yeni detaylar dünya kamuoyuna duyuruldu.

HAREKETSİZ ŞEKİLDE YATTIĞINI TESPİT ETTİLER

Çiftçilerin de yardımıyla kuyunun bir bölümüne inmeyi başaran arama kurtarma ekipleri, aşağıda korkunç bir detayla karşılaştı. Buna göre ekipler, çocuğun tüm çabalarına rağmen kendilerine tepki vermediğini belirtti.

Köydeki 120 metrelik çukurda kalan çocuğu kurtarmaya inen ekipler, aşağıdaki korkunç detayı dünyaya duyurdu

OLAYLA İLGİLENEN YARGIÇ AÇIKLAMADA BULUNDU

Dünyanın gözünün çevrildiği olayla ilgilenen Betul Ek Bölge Yargıcı Shyamendra Jayaswal da konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Jayaswal ekiplerin ulaştığı bilginin hemen kötüye yorulmamasının gerektiğini ve çocuğun düşme sırasında bilincini kaybetmiş olabileceğini dile getirdi.

Köydeki 120 metrelik çukurda kalan çocuğu kurtarmaya inen ekipler, aşağıdaki korkunç detayı dünyaya duyurdu

MİLLETVEKİLLERİ DE BÖLGEDE

Korkunç olayı bölgede takip eden milletvekilleri arasında yer alan Shivraj Singh Chouhan da yaptığı açıklamada talihsiz çocuğun sağ salim eve dönebilmesi adına gece gündüz çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

YORUMLAR
500

Çukur, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 120 metrelik çukura düşen çocuğu kurtarmaya inen ekipler korkutan detayı açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
18:20 "Cemaate selam" yazılı mühimmat iddialarına Bakan Hulusi Akar'dan cevap: Böyle bir şey yok
18:03 Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısından tepki çeken istismar paylaşımı! Açıklama yapmak zorunda kaldı
18:01 120 metrelik çukura düşen çocuğu kurtarmaya inen ekipler korkutan detayı açıkladı
17:25 EYT düzenlemesini bekleyenlere kritik uyarı! Haklarınıza kavuşmak için bu işlemleri yapın
17:21 Rus lider Putin yine tehdit etti: Bize bunu yapmaya cesaret eden ülkeyi yeryüzünden sileriz
17:14 İzmir'de korkunç vahşet! Başından vurarak öldürüp yakmış
17:10 Portekiz'in karşılaşmasına yapılan hakem ataması Dünya Kupası'nın gündemine oturdu: Messi yönetseydi
17:06 Caner Erkin'in adresi belli oluyor! Süper Lig devinin başkanı konuştu
16:58 Memleket Partisi lideri İnce'den sürpriz Ekrem İmamoğlu çağrısı: Tüm muhalefeti savunmaya davet ediyorum
16:49 Ayşegül Aydın davasında mide bulandıran detay! Öldürülmeden önce tecavüze uğramış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2022 18:41:28. #1.12#
SON DAKİKA: 120 metrelik çukura düşen çocuğu kurtarmaya inen ekipler korkutan detayı açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement