Hindistan, Pakistan Uçuşlarına Hava Sahasını Kapatıyor

HİNDİSTAN, hava sahasını 23 Mayıs'a kadar Pakistan'a ait ya da Pakistan tarafından işletilen tüm uçuşlara kapattığını duyurdu.

Hindistan, Pakistan'a ait sivil ve askeri uçakların Hint hava sahasını kullanmasını yasaklayan havacılık bildirisi (NOTAM) yayımladı. NOTAM'da, kısıtlamanın, Pakistan tarafından işletilen veya kiralanan tüm uçakları kapsadığı ve 23 Mayıs'a kadar geçerli olacağı belirtildi. Pakistan da 24 Nisan'da, hava sahasının Hindistan'a ait ya da Hindistan tarafından işletilen tüm uçuşlara kapattığını açıkladı.