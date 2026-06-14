HİNDİSTAN Hava Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçağının iniş sırasında düşmesi sonucu uçaktaki 5 asker hayatını kaybetti.
Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait 'AN-32' tipi askeri nakliye uçağı, dün Assam eyaletinin Jorhat Bölgesi'ndeki hava üssü yakınlarında iniş yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Hindistan Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, uçaktaki 5 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi. Açıklamada, kazanın nedenini araştırmak üzere bir soruşturma komisyonu kurulduğu da belirtildi.
Son Dakika › Dünya › Hindistan'da askeri uçak düştü: 5 şehit - Son Dakika
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