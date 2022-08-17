Yaylara düşen çocuğun imdadına son anda demiryolu çalışanı yetişti - Son Dakika
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Yaylara düşen çocuğun imdadına son anda demiryolu çalışanı yetişti

17.08.2022 09:14

Hindistan'da arkadaşlarıyla tren garında yürürken dengesini kaybederek raylara düşen çocuğu son anda demiryolu çalışanı kurtardı. Tüyleri diken diken eden anlar saniye saniye görüntülendi.

Hindistan'da yaşanan olay görenleri bir hayli şaşırttı. Tren garında çocuk arkadaş grubu yürüyordu. Çocuklardan biri tren rayına düştü. O sırada arkadaşı raya düşen arkadaşını kurtarmak istese de başarılı olamadı. Çocuğun imdadına demiryolu çalışanı yetişti.

AYIN PERSONELİ SEÇİLDİ

Öte yandan Hindistan Demiryolları Bakanlığı, personelin gözünü karartıp çocuğu kurtarmasıyla Mayur Shelke'yi ayın personeli seçti. Raylardan kurtarılan çocukta demiryolu çalışanına teşekkür ederek olay yerinden uzaklaştı.

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SON DAKİKA: Yaylara düşen çocuğun imdadına son anda demiryolu çalışanı yetişti - Son Dakika
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