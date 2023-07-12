Hırsızlık Girişimine Otomobil Müdahalesi - Son Dakika
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Hırsızlık Girişimine Otomobil Müdahalesi

12.07.2023 16:36

Hindistan'da bir hırsız, sokakta sıkıştırdığı kadının çantasını çalmaya çalışırken, yoldan geçen bir kişi aracıyla hırsızı durdurmaya çalıştı. Aracını defalarca hırsızın üzerine sürerek müdahale eden sürücü, hırsızı yere düşürdü ve motosiklete hasar verdi. Hırsız, çantayı bırakarak kaçarken, otomobil de hırsızın peşinden gitti. Olay, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Gasp ve hırsızlık vakalarının en çok yaşandığı Hindistan'da motosikletli bir kişi, sokakta sıkıştırdığı kadının çantasını almaya çalıştı. Yoldan geçen bir kişi, aracıyla anında müdahale ederek suçluyu durdurmaya çalıştı. Sürücü aracını defalarca adamın üzerine sürdü.

DARP EDİP ÇANTASINI ALDI

Polis, gündüz vakti gerçekleşen hırsızlık anını gösteren güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, elinde bir çanta ve omzunda bir çapraz çanta ile yürüyen bir kadın görülüyor. Kırmızı bir motosikletten inen adam, kadının yanında durdu ve çantasını çalmak için indi. Kadın korktu ve kaçmaya çalıştı ancak adam çantasını kaparak motosikletine doğru koştu.

HIRSIZIN PEŞİNDEN GİTTİ

Araba sürücüsü, motosikleti çarparak hırsızı defalarca yere düşürdü ve motosiklete hasar verdi. Bir süre çabaladıktan sonra hırsız, motosikleti kaldırıp çantayı yere bırakarak kaçtı. Beyaz otomobil, ters vitesle hırsızın peşinden gitti.

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