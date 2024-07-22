Hırvatistan'da bir huzurevi saldırısında 5 kişi öldü - Son Dakika
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Dünya

Hırvatistan'da bir huzurevi saldırısında 5 kişi öldü

Hırvatistan\'da bir huzurevi saldırısında 5 kişi öldü

Hırvatistan'ın Daruvar kentinde silahlı bir kişi, bir huzurevine giderek 5 kişiyi öldürdü. Polis saldırıda yaralılar olduğunu belirtti. Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic olayla ilgili açıklama yaparken, yetkililerin suçun koşullarını belirlemesini beklediğini söyledi. Hırvatistan polisi ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

22.07.2024 14:20
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Hırvatistan'ın Daruvar kentinde silahlı bir kişi, bir huzurevine giderek 5 kişiyi öldürdü. Polis saldırıda yaralılar olduğunu belirtti.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic olayla ilgili "Daruvar'daki Yaşlılar Evi'nde beş kişinin öldürülmesi bizi dehşete düşürdü. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyor, yaralıların iyileşmesini diliyoruz. Yetkili makamların bu korkunç suçun tüm koşullarını belirlemesini bekliyorum" dedi.

Hırvatistan polisi ise "Bugün, 22 Temmuz, sabah 10: 10'da, Bjelovar-Bilogor polis departmanı, bir adamın ateşli silah kullanarak bir yaşlı ve engelliler evinde çok sayıda kişiyi öldürüp yaraladığı yönünde bir ihbar aldı. Suçla bağlantısı olan kişi polisin gözetimi altındadır. Olay yerinde, Bjelovar'daki eyalet başsavcılığının yardımcısı tarafından yürütülecek bir soruşturma yürütülecek" dedi.

Kaynak: DHA

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