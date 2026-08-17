Hırvatistan\'da Yangın Çıkaran 4 Kişi Gözaltına Alındı

HIRVATİSTAN'ın Zadar bölgesinde 10 ayrı noktada kasten yangın çıkardığı belirlenen 4 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hırvatistan polisinden yapılan açıklamada, Zadar bölgesinde kasten yangın çıkardığı tespit edilen 3'ü Hırvatistan vatandaşı, 1'i yabancı uyruklu kadın olmak üzere toplam 4 kişinin yakalandığı bildirildi. Şüphelilerin, 14 ve 15 Ağustos tarihlerinde yol kenarlarında çakmak ve yanıcı maddeler kullanarak planlı şekilde yangın çıkardıkları ifade edildi.

Ülkede aşırı sıcaklar, kuraklık ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğü aktarıldı. Geçen hafta Omis kasabası yakınlarında çıkan ve ülke tarihinin en büyük yangınlarından biri olarak nitelendirilen olayda 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 40'tan fazla kişinin ise yaralandığı kaydedildi.