Üye Girişi
Hollanda: Covid krizinden etkilenen kültür sanat sektörünün umudu Günay Uslu - Son Dakika
BBC

Hollanda: Covid krizinden etkilenen kültür sanat sektörünün umudu Günay Uslu

08.01.2022 12:43
Hollanda: Covid krizinden etkilenen kültür sanat sektörünün umudu Günay Uslu

Hollanda'da koronavirüs salgınının en fazla etkilediği alanlardan biri olan kültür sanat sektörünün umudu, Türkiye kökenli yeni bakan Günay Uslu.

Hollanda'da koronavirüs salgınının en fazla etkilediği alanlardan biri olan kültür sanat sektörünün umudu, Türkiye kökenli yeni bakan Günay Uslu.

Önümüzdeki hafta göreve başlayacak 4. Mark Rutte hükümetinde Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapacak olan Uslu'nun önceliklerinden biri, sektörün Covid-19 salgını nedeniyle yaşadığı krizden kurtarılması olacak.

Hollanda medyasına göre siyasi deneyimi as olsa da akademik, kültürel ve ticari altyapısı, önümüzdeki süreçte Bakan Uslu'nun işini kolaylaştıracak.

Aslında Uslu'nun siyasete olan ilgisi oldukça eski. Kamu yayıncısı NOS'a göre, gençliğindeki en büyük hayali, Hollanda'nın ilk kadın başbakanı olmaktı.

"Hala bir kadın başbakan olmaması 12 yaşımdan beri beni çok etkiledi" diyen Uslu, artık bu hayalinden vazgeçmiş. Ancak hükümette kadınların yeterli oranda temsili, mensubu olduğu Demokratlar 66 Partisi (D66) gibi Uslu açısından da çok önemli.

Hollanda'nın Haarlem kentinde 1972 yılında doğan Günay Uslu, Afyonkarahisar'a bağlı Emirdağ ilçesi kökenli bir göçmen ailenin çocuğu.

Amsterdam Üniversitesi'nde Avrupa kültür tarihi konusunda doktora yapan Uslu, aynı zamanda müze ve kültür sanat kurumlarında da çeşitli görevlerde bulundu.

Günay Uslu, kültürel çalışmalarını ticaretle de birleştirdi. Kardeşleriyle birlikte yönettikleri turizm firmasında geliştirme sorumluluğunu üstlendi. Eski ofis binalarını otellere dönüştürürken tarihi miras, sanat ve kültür arasındaki bağlantıyı ön plana çıkardı.

Hollanda medyasına göre bu çalışmaları, kültür sanat sektörünün içinde bulunduğu krizden çıkarılması konusunda yol gösterici olacak.

Bakan Uslu'nun bir başka avantajı da, iki kültürlü geçmişi.

Uslu bu konuda, "İnsanlar bana 'Hollandalı mısın' diye sorduklarında 'hayır' diyorum. Eğer 'Türkiye'den mi geldin' diye sorarlarsa ona da 'hayır' diyorum. Amsterdamlıyım. Kendimi gerçek bir Amsterdamlı hissediyorum" diye konuşuyor.

Uslu Het Parool gazetesine verdiği demeçte, toplumda farklı seslerin yer bulmasının önemli olduğunu vurgulayarak şunları söylüyor:

"Kızım 19, oğlum 16 yaşında. Çocuklarımın kuşağı ten rengi görmüyor. Çocuklarımın arkadaşları, onların hayal ettiği gibi tüm kültürlerden."

YORUMLAR
500

Koronavirüs, Hollanda, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hollanda: Covid krizinden etkilenen kültür sanat sektörünün umudu Günay Uslu - Son Dakika Dünya

BBC

Koronavirüs dalgası futbol dünyasını vurmaya devam edioyr! Bir hakemin testi pozitif çıktı, gözler TFF'de! Koronavirüs dalgası futbol dünyasını vurmaya devam edioyr! Bir hakemin testi pozitif çıktı, gözler TFF'de!         
12:42
Güvenlik görevlisi hasta yakınına kafa attı, acil servis karıştı! O anlar kamerada Güvenlik görevlisi hasta yakınına kafa attı, acil servis karıştı! O anlar kamerada         
12:18
Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım         
11:54
TESK Başkanı Palandöken: Gıda ürünlerinde KDV oranı yüzde 1'e indirilmeli TESK Başkanı Palandöken: Gıda ürünlerinde KDV oranı yüzde 1'e indirilmeli         
10:56
Ankara'da kadın cinayeti! 2 yaşındaki oğlunun gözü önünde tartıştığı eşini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü Ankara'da kadın cinayeti! 2 yaşındaki oğlunun gözü önünde tartıştığı eşini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü         
10:11
Kazakistan'da sular durulmuyor! Eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Masimov gözaltına alındı Kazakistan'da sular durulmuyor! Eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Masimov gözaltına alındı         
09:36
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54
Elinde sigarayla uykuya daldı, çıkan yangında yaşamını yitirdi Elinde sigarayla uykuya daldı, çıkan yangında yaşamını yitirdi         
07:52
FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak         
17:12
Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor         
16:36
Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor         
15:56
Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi         
15:54
Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi         
15:33
Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı         
15:28
Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri         
15:03
Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı         
14:36
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi         
13:20

Son Dakika Haberleri
12:42 Koronavirüs dalgası futbol dünyasını vurmaya devam edioyr! Bir hakemin testi pozitif çıktı, gözler TFF'de!
12:32 Bakan Bilgin'den EYT'lileri üzecek açıklama: Gündemimizde ama öncelikli konular arasında değil
12:23 Ülkeyi terk ettiği söyleniyordu! Sözcüsünden açıklama geldi: Nazarbayev Kazakistan'da!
12:12 Almatı'da silah sesleri! Cumhurbaşkanı Tokayev'in "vur" emri verdiği Kazakistan'da tansiyon bir türlü düşmüyor
12:11 Löw'den, Fenerbahçe itirafı: İstanbul'a dünya şampiyonu unvanıyla gideceğim!
12:10 Yorgana sarıp kaçıracaklardı! Hatay'da genç kadın evinde darp edildi
11:53 Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım
11:50 Gol makinesine Acun piyangosu vurdu! Hull City yakın takibe aldı
11:45 TESK Başkanı: Dar gelirlilerin yükünün azaltılması için gıda ürünlerinde KDV yüzde 1 olsun
11:37 O ilçe 7. kez taşınıyor! Baraj suları altında kalacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 12:53:16. #1.13#
SON DAKİKA: Hollanda: Covid krizinden etkilenen kültür sanat sektörünün umudu Günay Uslu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement