Hollanda'da eşcinsel erkekler maymun çiçeği virüsüne karşı aşılanacak - Son Dakika
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BBC

Hollanda'da eşcinsel erkekler maymun çiçeği virüsüne karşı aşılanacak

08.07.2022 22:32
Hollanda'da eşcinsel erkekler maymun çiçeği virüsüne karşı aşılanacak

Hollanda hükumeti, maymun çiçeği hastalığına yakalanma riski yüksek olan eşcinsel erkekler, transseksüeller ve seks işçilerinin kısa süre içinde aşılanmaya başlanacağını açıkladı.

Hollanda hükumeti, maymun çiçeği hastalığına yakalanma riski yüksek olan eşcinsel erkekler, transseksüeller ve seks işçilerinin kısa süre içinde aşılanmaya başlanacağını açıkladı.

Aşılamada öncelik, HIV virüsüne karşı koruma sağlayan "PrEP" adlı ilacı kullanan veya kullanım sırasında bulunan 2 bin kişiye tanınacak.

Hollanda sağlık otoriteri, ülkede daha çok eşcinsel erkekler arasında ortaya çıktığını belirttiği maymun çiçeği virüsünün, ay sonunda Amsterdam'da gerçekleşecek onur yürüyüşü döneminde artabileceği endişesi taşıyor.

Hollanda'da şu ana kadar 402 kişiye maymun çiçeği virüsü teşhisi kondu. Bu kişilerin çoğunluğunun, hastalığı, Belçika'nın Anvers kentinde Mayıs ayında düzenlenen 'fetiş festivali' sırasında kaptıkları belirlendi.

Uzmanlara göre, vaka sayıları her geçen gün artıyor. Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM) 30 Temmuz - 7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan dünyaca ünlü Amsterdam Onur Yürüyüşü (Pride Amsterdam) ve diğer kentlerdeki onur etkinlikleri sırasında maymun çiçeği virüsü salgının daha fazla yayılabileceği uyarısında bulundu.

Hollanda Sağlık Bakanlığı, RIVM'nin önerisi doğrultusunda, risk gruplarının maymun çiçeği virüsüne karşı aşılanmasına karar verdi.

Sağlık Bakanı Ernst Kuipers, öncelikli olarak AIDS'e neden olan HIV virüsüne karşı koruma sağlayan "PrEP" adlı ilacı kullanan Amsterdam'daki 2 bin kişinin aşılanacağını bildirdi.

Sağlık otoritelerine göre, PrEP kullanan ya da bekleme listesinde bulunan 2 bin erkek ve transseksüel, maymun çiçeği hastalığı için yüksek riske sahip bir grup.

Maymun çiçeği aşısı, yaklaşık 32 bin kişiye uygulanacak. Bunların, HIV virüsü taşıyan ya da cinsel yolla bulaşan bir hastalığa yakalanma riski yüksek olan eşcinsel erkekler, transseksüeller ve seks işçileri gibi, yüksek risk grubuna dahil kişiler olduğu belirtildi.

Bu gruba dahil olan kişiler, sağlık kuruluşları tarafından davet edilerek, dört hafta arayla ikişer doz çiçek aşısı uygulanacak. Çiçek hastalığı aşısı, maymun çiçeği hastalarında da koruma sağlıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, 58 ülkede yaklaşık 7 bin maymun çiçeği virüsü vakası saptandı. Bu vakaların yüzde 80'i ise Avrupa kaynaklı.

Örgüt, bu ayın sonunda maymun çiçeği virüsü hastalığı konusunda küresel bir kriz durumu ilan edilip edilemeyeceğine ilişikin bir değerlendirme toplantısı yapacak. Hastalık, şu anda WHO açısından en yüksek uyarı düzeyinde.

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Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Hollanda'da eşcinsel erkekler maymun çiçeği virüsüne karşı aşılanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hollanda'da eşcinsel erkekler maymun çiçeği virüsüne karşı aşılanacak - Son Dakika
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