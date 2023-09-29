Hollanda'da eve ve hastaneye silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Hollanda'da eve ve hastaneye silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti

Hollanda\'da eve ve hastaneye silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 29.09.2023 00:26

Hollanda'nın Rotterdam kentinde Erasmus Tıp Merkezi'ne ve bir eve düzenlenen silahlı saldırılarda 3 kişi yaşamını yitirdi.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde 32 yaşındaki bir şüpheli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırılarda 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Rotterdam Polisi'nin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, daha önce 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı duyurulan silahlı saldırılarda ölü sayısının 3'e yükseldiği belirtildi. Açıklamada, Rotterdam'da yaşayan 32 yaşındaki şüphelinin bugün öğleden sonra gerçekleştirdiği ilk silahlı saldırıda bir annenin hayatını kaybettiği, ağır yaralanan 14 yaşındaki kızının da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti

İKİ SİLAHLI SALDIRI YAPTI

İkinci saldırının Erasmus Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, bu saldırıda da 43 yaşında bir kişinin öldüğü bildirildi. Rotterdam Emniyet Müdürü Fred Westerbeke, düzenlediği basın toplantısında, 32 yaşındaki şüphelinin tek başına iki silahlı saldırı gerçekleştirdiği bilgisini verdi. Westerbeke, şüphelinin ilk saldırıyı yaşadığı Heiman Dullaertplein bölgesinde, ikinci saldırıyı ise ilkinden 1,5 kilometre uzaklıktaki Erasmus Üniversitesi Hastanesi'nde yaptığını söyledi.

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti

MOLOTOF KOKTEYLİ ATMIŞ

Saldırganın molotof kokteyli atarak hastanede yangın çıkardığını belirten Westerbeke, şüphelinin silahıyla birlikte yakalandığını ve üzerinde kurşun geçirmez yelek olduğunu ifade etti.

HAYVAN İSTİSMARINDAN SABIKASI VAR

Saldırıların tek kişi tarafından gerçekleştirildiğinin değerlendirildiğini ve saldırganın niyetinin araştırıldığını belirten polis, şüphelinin 2021'de hayvan istismarından sabıkasının bulunduğuna dikkati çekti.

Abdullah Aydemir
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SON DAKİKA: Hollanda'da eve ve hastaneye silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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