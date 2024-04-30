İsrail'in aşırı sağcı bakanı Refah'a kara saldırısı yapılacağını belirtti - Son Dakika
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İsrail'in aşırı sağcı bakanı Refah'a kara saldırısı yapılacağını belirtti

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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kendisine 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a kara saldırı yapılacağı konusunda söz verdiğini belirtti. Ben-Gvir, Netanyahu'ya Refah'a kara saldırısının yapılması gerektiği konusunda uyarıda bulunduğunu kaydeden Ben-Gvir, Başbakan'ın, İsrail'in Refah'a gireceğine söz verdiğini ve devam eden Gazze saldırılarının da sona ermeyeceğini ifade ettiğini aktardı.

30.04.2024 16:49
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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kendisine 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a kara saldırı yapılacağı konusunda söz verdiğini belirtti.

Ben-Gvir, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, kendi talebi üzerine Netanyahu ile beklenen Refah'a saldırı konusunda görüştüğünü söyledi.

Netanyahu'ya Refah'a kara saldırısının yapılması gerektiği konusunda uyarıda bulunduğunu kaydeden Ben-Gvir, Başbakan'ın, İsrail'in Refah'a gireceğine söz verdiğini ve devam eden Gazze saldırılarının da sona ermeyeceğini ifade ettiğini aktardı.

Ben-Gvir, Netanyahu'nun Refah'a kara saldırısı yapılacağı yönündeki ifadelerini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

İsrail'in Refah'a olası kara saldırısı

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden edildi.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusu, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Uluslararası uyarılara rağmen Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti.

Netanyahu, bugün yaptığı açıklamada, esir takası mutabakatı olsa da olmasa da Refah'a saldıracaklarını kaydetmişti.

İsrail\'in aşırı sağcı bakanı Refah\'a kara saldırısı yapılacağını belirtti
Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in aşırı sağcı bakanı Refah'a kara saldırısı yapılacağını belirtti - Son Dakika

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