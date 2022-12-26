Türkiye'de fenomenlerin son dönemde yaptığı ilginç yemek sunumları, yabancı restoranların da ilgisini çekti. Ancak bu tür sunumları yanlış uygulayan Hollanda'nın Ultrech kentinde bulunan bir balık restoranının yapmaya çalıştığı yemek sunumu, ortaya garip görüntüler çıkardı.
Türk restoranlarının özgün sunum kültürüne özenen restoran, yemek siparişlerini poşette getirip masanın ortasına döktü. Bu sunum yöntemiyle tanınmaya çalışan balık restoranı, müşterilerine yemek servisi yaptığı anları sosyal medyadan paylaştı.
Yaklaşık 90 bin takipçisi bulunan balık restoranın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Son Dakika › Dünya › Türk fenomenlerin ilginç yemek sunumuna özenen Hollanda restoranının servis tarzı, müşterilerde şaşkınlık yarattı - Son Dakika