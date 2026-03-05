Hollanda, İran saldırıları nedeniyle Akdeniz'e savaş gemisi gönderiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hollanda, İran saldırıları nedeniyle Akdeniz'e savaş gemisi gönderiyor

Hollanda, İran saldırıları nedeniyle Akdeniz\'e savaş gemisi gönderiyor
05.03.2026 01:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda hükümeti, İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarına karşı hava savunma ve komuta firkateyni Zr.Ms. Evertsen'i Doğu Akdeniz'e gönderdi. Hollanda Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, fırkateynin konuşlandırılması ve İran'ın çevre ülkelerine yönelik saldırılarıyla bağlantılı olarak bu seçeneğin ele alındığı belirtildi. Ayrıca, Hollanda'nın Fransa'dan, Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'ü Doğu Akdeniz'de desteklemesi için bir talep aldığı kaydedildi.

ABD ile İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemeleri devam ederken bir ülke daha Doğu Akdeniz'e savaş gemisi gönderme kararı aldı.

HOLLANDA FIRKATEYN GÖNDERİYOR

Hollanda Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hükümetin, "Zr.Ms. Evertsen" fırkateynini Doğu Akdeniz'de konuşlandırmak üzere gönderdiği belirtildi. Savunma Bakanı Dilan Yeşilgöz-Zegerius ve Dışişleri Bakanı Tom Berendsen'in Meclis'te yaptıkları açıklamada, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve İran'ın çevre ülkelere yönelik saldırılarıyla bağlantılı olarak bu seçeneğin ele alındığı belirtildi.

Hollanda, İran saldırıları nedeniyle Akdeniz'e savaş gemisi gönderiyor
Zr.Ms. Evertsen

YOLA ÇIKTI

Açıklamada, Hollanda'nın, 3 Mart'ta Fransa'dan, Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'ü Doğu Akdeniz'de desteklemesi için Zr.Ms. Evertsen'i göndermesi yönünde bir talep aldığı kaydedildi. Her iki geminin de yakın zamanda Baltık Denizi'nde hazırlık tatbikatında olduğu aktarılan açıklamada, geminin halihazırda Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktığı ifade edildi.

DENİZDE BİR KARARGAH GÖREVİ GÖRÜYOR

Nisan 2003'te denize indirilen ve Temmuz 2005'te hizmete giren "Zr.Ms. Evertsen" hem hava savunma hem de komuta yönetimi kabiliyetiyle denizde bir karargah görevi görüyor.

Hollanda, İran saldırıları nedeniyle Akdeniz'e savaş gemisi gönderiyor
Zr.Ms. Evertsen

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başladığı 28 Şubat tarihinden bu yana Fransa uçak gemisi Charles de Gaulle'ü, İngiltere de "HMS Dragon" adlı hava savunma destroyerini Doğu Akdeniz'e gönderme kararı aldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Charles de Gaulle, Doğu Akdeniz, Güvenlik, Politika, Hollanda, Akdeniz, Fransa, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hollanda, İran saldırıları nedeniyle Akdeniz'e savaş gemisi gönderiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Harry Maguire’a hapis cezası Harry Maguire'a hapis cezası
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
İsviçre Türk Toplumu Zürih’te iftar sofrasında buluştu İsviçre Türk Toplumu Zürih'te iftar sofrasında buluştu
İlginç sürpriz Daha önce gördüğünüz doğum günü kutlamalarını unutun İlginç sürpriz! Daha önce gördüğünüz doğum günü kutlamalarını unutun

01:18
ABD basını: İranlı Kürt milisler İran’ın kuzeybatısında kara saldırısı başlattı
ABD basını: İranlı Kürt milisler İran'ın kuzeybatısında kara saldırısı başlattı
00:09
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi
23:50
Yunanistan’a ait Patriot uçaksavar füze bataryası Kerpe Adası’na ulaştı
Yunanistan'a ait Patriot uçaksavar füze bataryası Kerpe Adası'na ulaştı
23:29
İsrail ordusundan İran’a yeni hava saldırısı Tahran’da patlamalar yaşanıyor
İsrail ordusundan İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da patlamalar yaşanıyor
22:24
Beyaz Saray’dan “Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak“ iddiasına yalanlama
Beyaz Saray'dan "Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak" iddiasına yalanlama
21:17
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi
Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 02:16:55. #.0.5#
SON DAKİKA: Hollanda, İran saldırıları nedeniyle Akdeniz'e savaş gemisi gönderiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.