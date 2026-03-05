Hollanda, İran saldırıları nedeniyle Akdeniz\'e savaş gemisi gönderiyor

ABD ile İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemeleri devam ederken bir ülke daha Doğu Akdeniz'e savaş gemisi gönderme kararı aldı.

HOLLANDA FIRKATEYN GÖNDERİYOR

Hollanda Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hükümetin, "Zr.Ms. Evertsen" fırkateynini Doğu Akdeniz'de konuşlandırmak üzere gönderdiği belirtildi. Savunma Bakanı Dilan Yeşilgöz-Zegerius ve Dışişleri Bakanı Tom Berendsen'in Meclis'te yaptıkları açıklamada, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve İran'ın çevre ülkelere yönelik saldırılarıyla bağlantılı olarak bu seçeneğin ele alındığı belirtildi.

Zr.Ms. Evertsen

YOLA ÇIKTI

Açıklamada, Hollanda'nın, 3 Mart'ta Fransa'dan, Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'ü Doğu Akdeniz'de desteklemesi için Zr.Ms. Evertsen'i göndermesi yönünde bir talep aldığı kaydedildi. Her iki geminin de yakın zamanda Baltık Denizi'nde hazırlık tatbikatında olduğu aktarılan açıklamada, geminin halihazırda Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktığı ifade edildi.

DENİZDE BİR KARARGAH GÖREVİ GÖRÜYOR

Nisan 2003'te denize indirilen ve Temmuz 2005'te hizmete giren "Zr.Ms. Evertsen" hem hava savunma hem de komuta yönetimi kabiliyetiyle denizde bir karargah görevi görüyor.

Zr.Ms. Evertsen

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başladığı 28 Şubat tarihinden bu yana Fransa uçak gemisi Charles de Gaulle'ü, İngiltere de "HMS Dragon" adlı hava savunma destroyerini Doğu Akdeniz'e gönderme kararı aldığını açıklamıştı.