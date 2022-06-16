Hollanda İstihbarat Servisi: Brezilyalı gibi davranarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sızmaya çalışan bir Rus casus tutuklandı

Hollanda İstihbarat Servisi (AIVD), sahte Brezilya kimliği ile Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (ICC) sızmayı başaran Rus Askeri İstihbaratı (GRU) personeli bir subayın tutuklandığını bildirdi.

Uluslararası mahkeme, şu anda Rusya'nın Ukrayna'da işlediği olası savaş suçlarını araştırıyor.

AIVD Genel Müdürü Erik Akerboom, bu çapta bir istihbarat subayının tutuklanmasının nadir görülen bir durum olduğunu söyledi.

AIVD'den Hollanda medyasına yapılan açıklamaya göre, GRU mensubu 36 yaşındaki Rus subay Sergey Vladimirovich Cherkasov, sahte bir Brezilya kimliğiyle ICC'ye staj başvurusunda bulundu.

"Viktor Muller Ferreira" adını kullanan Rus subay, uluslararası mahkemede stajyer olarak çalışmaya başladı.

Farklı uluslararası gizli servislerin işbirliği sonucu gerçek kimliği ortaya çıkarılan Cherkasov, Nisan ayında Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schipol Havalimanı'nda tutuklandı.

Brezilya'ya iade edilen ve tutukluluğu süren Rus subay hakkında bir ceza davası açıldı. Hollandalı yetkili, soruşturmayı etkilememesi için olayın şimdi açıklandığını bildirdi.

Hollanda İstihbarat Servisi Genel Müdürü Erik Akerboom, bu gelişmeyi kamuoyu ile paylaşarak bir farkındalık da oluşturmak istediklerini belirtti; şirket ya da kurumların bu tür durumlara ilişkin uyanık olmalarını istedi.

Ruş subayın uluslararası mahkemede çalışmaya başarmasının tehdit edici bir durum olduğunu söyleyen Akerboom'a göre, Cherkasov, GRU için çok önemli olan bilgilere ve kişilere erişim kazanmış; mahkemedeki birkaç ceza davasını da etkilemiş olabilir.

Akerboom, "bu çapta" bir istihbarat subayının tutuklanmasının nadir görülen bir durum olduğunu; bu neden ICC'nin güvenliği konusunda bütün alarm zillerinin çaldığını vurguladı.

Rus Askeri İstihbaratı'nın Cherkasov'un gerçek kimliği gizlemek için yıllarını harcadığını söyleyen Hollandalı yetkili, "Bu çok büyük bir çaba. Saf değiliz ve onun kalibresinde başka insanların da ortalıkta dolaştığını varsayıyoruz. Bunun olduğunu hepimiz biliyoruz, ancak bunu ortaya çıkarılması nadiren görülüyor" dedi.