Hollanda İstihbarat Servisi: Brezilyalı gibi davranarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sızmaya çalışan bir Rus casus tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Hollanda İstihbarat Servisi: Brezilyalı gibi davranarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sızmaya çalışan bir Rus casus tutuklandı

16.06.2022 19:26
Hollanda İstihbarat Servisi: Brezilyalı gibi davranarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sızmaya çalışan bir Rus casus tutuklandı

Hollanda İstihbarat Servisi (AIVD), sahte Brezilya kimliği ile Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (ICC) sızmayı başaran Rus Askeri İstihbaratı (GRU) personeli bir subayın tutuklandığını bildirdi.

Hollanda İstihbarat Servisi (AIVD), sahte Brezilya kimliği ile Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (ICC) sızmayı başaran Rus Askeri İstihbaratı (GRU) personeli bir subayın tutuklandığını bildirdi.

Uluslararası mahkeme, şu anda Rusya'nın Ukrayna'da işlediği olası savaş suçlarını araştırıyor.

AIVD Genel Müdürü Erik Akerboom, bu çapta bir istihbarat subayının tutuklanmasının nadir görülen bir durum olduğunu söyledi.

AIVD'den Hollanda medyasına yapılan açıklamaya göre, GRU mensubu 36 yaşındaki Rus subay Sergey Vladimirovich Cherkasov, sahte bir Brezilya kimliğiyle ICC'ye staj başvurusunda bulundu.

"Viktor Muller Ferreira" adını kullanan Rus subay, uluslararası mahkemede stajyer olarak çalışmaya başladı.

Farklı uluslararası gizli servislerin işbirliği sonucu gerçek kimliği ortaya çıkarılan Cherkasov, Nisan ayında Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schipol Havalimanı'nda tutuklandı.

Brezilya'ya iade edilen ve tutukluluğu süren Rus subay hakkında bir ceza davası açıldı. Hollandalı yetkili, soruşturmayı etkilememesi için olayın şimdi açıklandığını bildirdi.

Hollanda İstihbarat Servisi Genel Müdürü Erik Akerboom, bu gelişmeyi kamuoyu ile paylaşarak bir farkındalık da oluşturmak istediklerini belirtti; şirket ya da kurumların bu tür durumlara ilişkin uyanık olmalarını istedi.

Ruş subayın uluslararası mahkemede çalışmaya başarmasının tehdit edici bir durum olduğunu söyleyen Akerboom'a göre, Cherkasov, GRU için çok önemli olan bilgilere ve kişilere erişim kazanmış; mahkemedeki birkaç ceza davasını da etkilemiş olabilir.

Akerboom, "bu çapta" bir istihbarat subayının tutuklanmasının nadir görülen bir durum olduğunu; bu neden ICC'nin güvenliği konusunda bütün alarm zillerinin çaldığını vurguladı.

Rus Askeri İstihbaratı'nın Cherkasov'un gerçek kimliği gizlemek için yıllarını harcadığını söyleyen Hollandalı yetkili, "Bu çok büyük bir çaba. Saf değiliz ve onun kalibresinde başka insanların da ortalıkta dolaştığını varsayıyoruz. Bunun olduğunu hepimiz biliyoruz, ancak bunu ortaya çıkarılması nadiren görülüyor" dedi.

YORUMLAR
500
Amazon ormanlarında kayıp olarak aranıyordu! Ünlü gazeteci korkunç bir cinayetin kurbanı olmuş Amazon ormanlarında kayıp olarak aranıyordu! Ünlü gazeteci korkunç bir cinayetin kurbanı olmuş Hollanda'da yoğunluğa çözüm bulamayan Amsterdam Havalimanından tazminat talebi Hollanda'da yoğunluğa çözüm bulamayan Amsterdam Havalimanından tazminat talebi
Kaynak: BBC

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Brezilya, Hollanda, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hollanda İstihbarat Servisi: Brezilyalı gibi davranarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sızmaya çalışan bir Rus casus tutuklandı - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
19:22 7 bin kişi cinsiyet değiştirmek için sırada bekliyor diyen doktora hastaneden yanıt: Hasta sayıları gerçeğin çok üzerinde ve abartılıdır
19:13 Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Devreye giren Ronaldo Nazario tüm dengeleri değiştirdi
18:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine "En çürük siyasetçi" demesi üzerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Yine küfür etmişsin
16:47 Muğla'da yıldırım düşen ormanda yangın çıktı
18:09 Polise yumruk atan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi
18:04 Hakan Çalhanoğlu için dünyanın en zengin kulübü olan Newcastle United harekete geçti
17:44 "Pastırma bizim" tartışmasında sonuç çıktı! Tescili alan ilimiz Sivas oldu
17:39 D-8 Genel Sekreteri Isiaka Abdulkadir Imam'dan Haberler.com'a özel açıklamalar: Sağlık alanında projelerimiz var
17:38 43 ilde eş zamanlı "Dümen" operasyonu başlatıldı! Holding sahibi ve çalışanları da gözaltına alındı
17:27 Sevgilisini öldürdükten sonra emniyete götüren sanık: Olay planlı değildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 19:35:04. #1.13#
SON DAKİKA: Hollanda İstihbarat Servisi: Brezilyalı gibi davranarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sızmaya çalışan bir Rus casus tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement