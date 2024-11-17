Honduras\'ta Tropik Fırtına Sebebiyle Ulusal Acil Durum İlan Edildi

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HONDURAS, Sara Tropik Fırtınası'nın neden olduğu yağışların ardından 'Ulusal Acil Durum' ilan etti.

Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, 5 eyalette etkili olan Sara Tropik Fırtınası sebebiyle 30 günlüğüne Ulusal Acil Durum ilan ettiğini açıkladı.

Yetkililer, Sara Tropik Fırtınası'nın 32 binden fazla kişiyi etkilediğini, 578 kişinin tahliye edildiğini, 86 evin zarar gördüğünü ve bazı otoyollarda sel ile heyelanın yaşandığını belirtti.