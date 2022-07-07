Hong Kong'un North Point bölgesindeki çok ünlü bir otelin havuzunda gündüz saatlerinde kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye giren ve evli oldukları iddia edilen çift, çevredeki vatandaşlar tarafından kameraya alındıktan sonra şikayet edildi.
Olayın ardından yerel basına açıklamalarda bulunan avukat Albert Luk Wai-hung, çiftin halka açık bir noktada cinsel ilişkiye girmesinin yasalara aykırı olduğunu belirterek, hapis cezası almaları gerektiğini savundu.
Diğer yandan olay anını videoya alan kişiye yönelik de suçlama yapıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan başka bir avukat ise evli çiftin videosunu çeken kişinin 'özel hayat haklarını ihlal etmek' suçundan suçlu olabileceğini dile getirdi.
Son Dakika › Dünya › Hong Kong'da evli çift, otel havuzunda kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdi - Son Dakika