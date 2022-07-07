Hong Kong'da evli çift, otel havuzunda kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdi - Son Dakika
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Hong Kong'da evli çift, otel havuzunda kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdi

07.07.2022 21:02
Hong Kong'da evli çift, otel havuzunda kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdi

Hong Kong'un North Point bölgesindeki lüks bir otelin havuzunda evli çift gündüz vakti kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdi. Çevredeki vatandaşların tepkisini çeken olay hakkında açıklamada bulunan avukat Albert Luk Wai-hung, çiftin hapisle cezalandırılması gerektiğini ifade etti.

Hong Kong'un North Point bölgesindeki çok ünlü bir otelin havuzunda gündüz saatlerinde kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye giren ve evli oldukları iddia edilen çift, çevredeki vatandaşlar tarafından kameraya alındıktan sonra şikayet edildi.

"YAPTIKLARI YASA DIŞI, HAPİS GEREKİYOR"

Olayın ardından yerel basına açıklamalarda bulunan avukat Albert Luk Wai-hung, çiftin halka açık bir noktada cinsel ilişkiye girmesinin yasalara aykırı olduğunu belirterek, hapis cezası almaları gerektiğini savundu.

VİDEOYU ÇEKEN DE SUÇLANDI

Diğer yandan olay anını videoya alan kişiye yönelik de suçlama yapıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan başka bir avukat ise evli çiftin videosunu çeken kişinin 'özel hayat haklarını ihlal etmek' suçundan suçlu olabileceğini dile getirdi.

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Cinsellik, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hong Kong'da evli çift, otel havuzunda kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdi - Son Dakika
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