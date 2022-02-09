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Hong Kong'da Hamsterlardan insanlara Kovid-19 virüsü bulaştı - Son Dakika

Hong Kong'da Hamsterlardan insanlara Kovid-19 virüsü bulaştı

09.02.2022 15:20
Hong Kong'da Hamsterlardan insanlara Kovid-19 virüsü bulaştı

Hong Kong Üniversitesi'nden araştırmacılar, ülkede baş gösteren Kovidli Hamster vakalarından sonra hayvandan insana Kovid-19 bulaşmasını konu alan bir vaka incelemesi yaptı.

Hong Kong Üniversitesi'nden araştırmacılar, ülkede baş gösteren Kovidli Hamster vakalarından sonra hayvandan insana Kovid-19 bulaşmasını konu alan bir vaka incelemesi yaptı. Çalışma sonucunda Hamsterların Delta varyantını insanlara bulaştırdığı sonucuna varıldı. Bu çalışmadan öncesadece bir çiftlik vizonundan insana virüsün geçtiği tespit edilmişti.

Hong Kong Üniversitesi ve Özel Bölge Yönetimi'nden bilim insanları, Hong Kong'da daha önce baş gösteren ve 2 bin 200 Hamsterın öldürülmesine sebep olan Kovidli Hamster ve ilişkili insan vakalarından sonra hayvandan insana virüs bulaşması konusunda bilimsel vaka incelemesi yaptı. Elde edilen sonuçlara göre 28 Hamsterdan 15'inde virüs veya antikor tespit edildi. Hamsterlara gerçek yaşam ortamlarında Kovid-19'a sebep olan SARS-CoV-2 virüsü bulaşabildiği, birbirlerine bulaştırabildikleri ve virüsün Hamsterlardan insanlara bulaşabildiği sonuçlarına ulaşıldığı açıklandı. Virüs testi pozitif çıkan Hamsterlarda Delta varyantı olduğu tespit edildi.

ÇİFTLİK VİZONU HARİÇ HAYVANDAN İNSANA BULAŞMA YOKTUÇalışmada "SARS-CoV-2'nin insanlardan evcil hayvanlar da dahil olmak üzere diğer memelilere bulaştığı bildirilmiştir. Bununla birlikte, çiftlik vizonu hariç, bu enfekte hayvanların insanları enfekte edebileceğine veya insanlar arasında daha da yayılmasına dair daha önce hiçbir belge yoktu" denildi.İTHAL EDİLEREK ÜLKEYE GİRDİBilim insanları ilk Kovidli Hamsterların ortaya çıktığı evcil hayvan dükkanı ve onun canlı hayvan deposundan elde ettikleri hem genetik hem de epidemiyolojik sonuçlara göre Kovid-19'lu Hamsterların ithal edilerek ülkeye girdiği ve dükkanda çalışan 23 yaşındaki bir kişi ile bir müşteriye virüsü bulaştırdıkları sonucuna varıldı. Çalışmayı yapan virologlar, evcil hayvan ticaretinin virüsün yayılması için bir yol sağlamasına rağmen, mevcut evcil Hamster sahipleri için bir tehdit oluşturma olasılığının düşük olduğunu ve evcil hayvanlara zarar verilmemesini vurguladı.İKİ BAĞIMSIZ VAKA TESPİT EDİLDİ

Bilimsel çalışmada "İlk olarak 15 Ocak-2022'de bir evcil hayvan dükkanı çalışanında tanımlanan bir SARS-CoV-2 varyantı Delta salgınını açıklıyoruz. Müteakip araştırmalar, kaynağın Hollanda'dan ithal edilen evcil Hamsterler olduğunu ve insanlarda iki bağımsız zoonotik enfeksiyona (hayvanlardan insanlara bulaşabilen hastalık) ve Hong Kong'da en az bir başka insandan insana bulaşma vakasına neden olduğunu belirledi" ifadeleri yer aldı.


Hong Kong'da Hamsterlardan insanlara Kovid-19 virüsü bulaştı
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Hong Kong, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Hong Kong'da Hamsterlardan insanlara Kovid-19 virüsü bulaştı - Son Dakika Dünya


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