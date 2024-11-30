Houston'da Köprü Altında Mahsur Kalan Chihuahua Kurtarıldı - Son Dakika
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Houston'da Köprü Altında Mahsur Kalan Chihuahua Kurtarıldı

Houston\'da Köprü Altında Mahsur Kalan Chihuahua Kurtarıldı

Houston bölgesinde itfaiye ekipleri, köprünün altında mahsur kalan bir Chihuahua cinsi köpeği başarılı bir şekilde kurtardı. Köpeğin sağlık durumu iyi ve kurtarma operasyonu sonrası yerel barınağa teslim edildi.

30.11.2024 14:04  Güncelleme: 14:05
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ABD'de köprünün altında mahsur kalan Chihuahua cinsi köpek, itfaiyeciler tarafından kurtarıldı.

Houston bölgesi itfaiye ekipleri, ihbar üzerine gittikleri köprüde mahsur kalan Chihuahua cinsi köpeği kurtardı. İtfaiyeciler, özel ekipmanlarla köpeğin bulunduğu yere inerek kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Kurtarılan Chihuahua, olay yerindeki veteriner ekipler tarafından kontrol edildi. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu ve ciddi bir yaralanmasının bulunmadığı açıklandı.

Houston İtfaiyesi, kurtarma operasyonunun ardından yaptığı açıklamada, "Halkımızın ve sevdikleri hayvanların güvenliği için her zaman hazırız. Bu küçük dostumuzu kurtarmaktan mutluluk duyduk" ifadelerini kullandı.

Kurtarılan köpeğin sahibinin henüz bulunamadığı ve yerel barınağa teslim edildiği bildirildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, İtfaiye, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Houston'da Köprü Altında Mahsur Kalan Chihuahua Kurtarıldı - Son Dakika

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