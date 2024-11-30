Houston\'da Köprü Altında Mahsur Kalan Chihuahua Kurtarıldı

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ABD'de köprünün altında mahsur kalan Chihuahua cinsi köpek, itfaiyeciler tarafından kurtarıldı.

Houston bölgesi itfaiye ekipleri, ihbar üzerine gittikleri köprüde mahsur kalan Chihuahua cinsi köpeği kurtardı. İtfaiyeciler, özel ekipmanlarla köpeğin bulunduğu yere inerek kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Kurtarılan Chihuahua, olay yerindeki veteriner ekipler tarafından kontrol edildi. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu ve ciddi bir yaralanmasının bulunmadığı açıklandı.

Houston İtfaiyesi, kurtarma operasyonunun ardından yaptığı açıklamada, "Halkımızın ve sevdikleri hayvanların güvenliği için her zaman hazırız. Bu küçük dostumuzu kurtarmaktan mutluluk duyduk" ifadelerini kullandı.

Kurtarılan köpeğin sahibinin henüz bulunamadığı ve yerel barınağa teslim edildiği bildirildi.