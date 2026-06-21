Hürmüz Boğazı\'nda Geçişler Açık

ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'nın geçişlere açık olduğunu bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hürmüz Boğazı'nın geçişlere açık olduğu belirtildi. 20 Haziran günü itibarıyla Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğinin artarak sürdüğü kaydedilen açıklamada, "Bugün, 55 ticari geminin geçişiyle uluslararası su yolundaki güvenli geçiş imkanı korunurken, bu gemiler küresel pazarlara büyük miktarda kargo ve 17 milyon varilden fazla petrol taşıdı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ABD ordusunun, güvenli geçişlerin sürdürülebilmesi için bölgedeki görevine devam ettiği de aktarıldı.