İRAN ordusu, Hürmüz Boğazı üzerinde 'MQ-1' tipi insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu.

İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nden yapılan açıklamada, 'MQ-1' tipi bir insansız hava aracının (İHA) ülke genelindeki entegre hava savunma ağı kontrolünde görev yapan orduya ait yerli hava savunma sistemleri tarafından Hürmüz Boğazı üzerinde vurularak imha edildiği bildirildi.