Hürmüz Boğazı'nda MQ-1 tipi İHA İran'ın yerli hava savunma sistemlerince imha edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hürmüz Boğazı üzerinde MQ-1 tipi bir insansız hava aracı, İran'ın entegre hava savunma ağı kontrolünde görev yapan yerli sistemlerce imha edildi. İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, aracın orduya ait hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu açıkladı.
İRAN ordusu, Hürmüz Boğazı üzerinde 'MQ-1' tipi insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu.
İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nden yapılan açıklamada, 'MQ-1' tipi bir insansız hava aracının (İHA) ülke genelindeki entegre hava savunma ağı kontrolünde görev yapan orduya ait yerli hava savunma sistemleri tarafından Hürmüz Boğazı üzerinde vurularak imha edildiği bildirildi.
Kaynak: DHA
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