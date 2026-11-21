Husilerin Riyad'a fırlattığı 3 balistik füze hava savunmasınca imha edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yemen'deki Husilerin başkent Riyad'a doğru fırlattığı 3 balistik füze, hava savunma sistemleri tarafından imha edildi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırının engellendiğini duyurdu.
SUUDİ Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'deki Husiler tarafından başkent Riyad'a fırlatılan 3 balistik füzenin imha edildiğini duyurdu.
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırının engellendiğini bildirdi. Maliki, başkent Riyad'a doğru fırlatılan 3 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?