İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CNN International'a verdiği röportajda Hamas için, "Tabii Hamas İsrail'de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Hamas'ı terör örgütü olarak görmediklerini belirterek, "Biz Hamas'ı Filistin'in Kuva-yı Milliye'si olarak görmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Hamas'ı terör örgütü olarak görmediğini tekrar ederken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi. CNN International'a konuşan İmamoğlu, Filistin'de İsrail'e karşı savaşan Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendirdiklerini belirtti.
Gazze'de katliam yapan İsrail'i de eleştiren İmamoğlu şunları söyledi: "Tabii Hamas İsrail'de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz. Maalesef aynı şey İsrail'de masum Filistinlilere de uygulanıyor.
Yaşananların bu çerçevede değerlendirilmesini istiyoruz. Filistinlilerin vahşice baskı altında tutulmasına derhal son verilmeli. Genel olarak Batı burada büyük resmi görmüyor. Batı tek yönlü bakıyor. Hamas'ın yaptığını kötü görüyoruz, kötü bir durum. Terör saldırısıdır. Ama bu davranışı aynı zamanda Filistinli çocuk ve kadınların öldürülmesine tepki olarak da görüyoruz.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 yılının ekim ayında yaptığı açıklamada, Hamas için, "Hamas bir terör örgütü değil topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur." ifadelerini kullanmıştı.
Geçtiğimiz günlerde Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sırf Avrupa öyle istedi diye Hamas'a terör örgütü iftirası atanlardan olamayız. Filistinli direnişçilere terörist yaftası vuramayız. Biz Hamas'ı Filistin'in Kuva-yı Milliye'si olarak görmeye devam edeceğiz." demişti.
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