İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz

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Hamas'ın mücahitler grubu olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Biz Hamas'ı Filistin'in Kuva-yı Milliye'si olarak görmeye devam edeceğiz." derken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. CNN International'a konuşan İmamoğlu, "Tabii Hamas İsrail'de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

28.04.2024 16:56  Güncelleme: 17:43
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CNN International'a verdiği röportajda Hamas için, "Tabii Hamas İsrail'de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Hamas'ı terör örgütü olarak görmediklerini belirterek, "Biz Hamas'ı Filistin'in Kuva-yı Milliye'si olarak görmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN "HAMAS" ÇIKIŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Hamas'ı terör örgütü olarak görmediğini tekrar ederken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi. CNN International'a konuşan İmamoğlu, Filistin'de İsrail'e karşı savaşan Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendirdiklerini belirtti.

İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz

"HAMAS İSRAİL'DE BİZİ ÇOK ÜZEN BİR SALDIRIYA İMZA ATTI"

Gazze'de katliam yapan İsrail'i de eleştiren İmamoğlu şunları söyledi: "Tabii Hamas İsrail'de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz. Maalesef aynı şey İsrail'de masum Filistinlilere de uygulanıyor.

İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

"FİLİSTİNLİLERİN VAHŞİCE BASKI ALTINDA TUTULMASINA DERHAL SON VERİLMELİ"

Yaşananların bu çerçevede değerlendirilmesini istiyoruz. Filistinlilerin vahşice baskı altında tutulmasına derhal son verilmeli. Genel olarak Batı burada büyük resmi görmüyor. Batı tek yönlü bakıyor. Hamas'ın yaptığını kötü görüyoruz, kötü bir durum. Terör saldırısıdır. Ama bu davranışı aynı zamanda Filistinli çocuk ve kadınların öldürülmesine tepki olarak da görüyoruz.'

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HAMAS BİR KURTULUŞ VE MÜCAHİTLER GRUBUDUR

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 yılının ekim ayında yaptığı açıklamada, Hamas için, "Hamas bir terör örgütü değil topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur." ifadelerini kullanmıştı.

İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz

"HAMAS'A TERÖR ÖRGÜTÜ İFTİRASI ATANLARDAN OLAMAYIZ"

Geçtiğimiz günlerde Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sırf Avrupa öyle istedi diye Hamas'a terör örgütü iftirası atanlardan olamayız. Filistinli direnişçilere terörist yaftası vuramayız. Biz Hamas'ı Filistin'in Kuva-yı Milliye'si olarak görmeye devam edeceğiz." demişti.

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Son Dakika Dünya İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Murat Yıldırım: Sanki Devleti yönetiyormuş gibi değerlendirme yapmış Gülesim geldi 108 33 Yanıtla
    Teoman Ökmen: Sorulan soruya cevap vermiş. Bencede, El kaide,Işid,hizbullah, Boko haram,Hamas kısacası islam için çarpışıyorum, savaşıyorum deyip insan öldüren kimler ve hangi topluluk varsa bir terör örgütüdür. 32 73 Murat Yıldırım: Değerlendiriyoruz demiş ondan yazdım. Yoksa şiddetin hiçbir türünü kimse istemez. 8 7
  • Nuri Çırak: Pkk ya görüşünüz nedir ekrem bey?? 110 16 Yanıtla
    Hamit Gündoğdu: Ekrem bey üstüne basa basa PKK terör örgütü der ama sen kendi açımdan hayır diyecek kadar şüphedesin demekki 13 28
  • ali ihsan Akyol: Tabiki terör örgütü. Filistin kurtuluş örgütü el fetih Filistin dir 25 73 Yanıtla
  • Alper006 : Dem partiyi ve pkk yı da terör örgütü ve destekçileri olarak değerlendiriyor musun Ekrem İmamoğlu vede sen sadece İstanbul'un belediye başkanısın Türkiye Cumhurbaşkanı değil sadece alanında yorumlar yaparsan daha güzel olur gibi. 53 13 Yanıtla
  • Sgymo P.: At sahibine göre kişner. 53 8 Yanıtla
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