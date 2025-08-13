İbiza\'da Lüks Yatta Yangın

İSPANYA'nın İbiza açıklarında lüks bir yatta yangın çıktığı bildirildi.

İspanya'nın İbiza açıklarında 28 metrelik 'Da Vinci' adlı süper yatta çıkan yangın, yatın kısa sürede batmasına neden oldu. İspanyol Deniz Kurtarma Servisi tarafından yapılan açıklamada, yangının yatın makine dairesinde başladığı ve hızla tüm tekneyi sardığı belirtildi. Açıklamada, "Bölgeye kurtarma gemilerimiz ile itfaiye ekipleri sevk edildi" ifadeleri kullanıldı.

Yetkililer, gemideki 4 yolcu, 2 mürettebat ve kaptanın tahliye edildiğini duyurdu.