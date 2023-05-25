İngiltere'de akıl almaz olay! İki yıldır erkek sandığı sevgilisinin kadın olduğunu anlayınca soluğu mahkemede aldı - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
İngiltere'de akıl almaz olay! İki yıldır erkek sandığı sevgilisinin kadın olduğunu anlayınca soluğu mahkemede aldı

İngiltere'de akıl almaz olay! İki yıldır erkek sandığı sevgilisinin kadın olduğunu anlayınca soluğu mahkemede aldı

25.05.2023 21:46

İngiltere'de bir kadın, iki yıldır erkek sanarak ilişki yaşadığı kişinin aslında kadın olduğunu öğrendi. Kandırıldığını anlayınca gittiği mahkemede kendisini kandıran sevgilisi, 'erkek gibi davranarak başka bir kadını ilişkiye ikna ettiği' gerekçesiyle suçlu bulundu.

İngiltere'nin Shropshire bölgesinde Blade Silvano adındaki 40 yaşındaki kadın, partnerini tam iki yıl boyunca erkek olduğunu söyleyerek kandırdı. Mağdur kadın, Blade Mendez adında bir adamla cinsel ilişkiye girdiğini düşündüğünü ve bir kadınla asla cinsel ilişki düşünmediğini söyledi.

"GENİTAL BÖLGESİNE YAKLAŞMAMA İZİN VERMEZDİ"

DailyMail'de yer alan habere göre adı açıklanmayan mağdur kadının şikayeti üzerine görülen mahkemede, detaylar da ortaya çıktı. Mağdur kadın, iki yıl boyunca birbirlerine her gün 'cinsel içerikli mesajlar' attıklarını ve Silvano'nun 'İngiliz Ordusu'nda görev yapmış bir kanser hastası olduğu' yalanını söylemesi nedeniyle yalnızca birkaç kez cinsel birliktelik yaşadıklarını anlattı.

Birliktelikleri sırasında Silvano'nun kendisinin gözlerini bağladığını söyleyen mağdur kadın, şöyle konuştu: "Penetrasyonun gerçekleştiğine bakmama asla izin vermezdi. Ne zaman ilerlemeye çalışsam beni geri çevirir ve iterdi. Genital bölgesine yaklaşmama izin vermezdi ve cinsel organını asla görmedim.

"OYUNCAKLAR KULLANIYORDU"

Üzerimde yetişkin oyuncakları kullanıyordu, diğer türlüsüne izin vermiyordu. Bana erkek olduğunu söyledi ve ben de bu yüzden onunla ilişki yaşamayı kabul ettim. Bir kadınla cinselliği asla düşünemem."

Savunma yapan Silvano ise ilişkinin başından beri cinsiyeti konusunda dürüst olduğunu ve doğum belgesinde 'kadın' yazmasına karşın kendisini bu şekilde tanımlamadığını ileri sürdü. Jüriye 'panseksüel' (Cinsiyet kimliklerinden bağımsız bir ilişki akımı) olduğunu söyleyen Silvano'nun, konuyla ilgili bir tez hazırladığı söylemi mahkemede alay konusu edildi.

YORUMLAR
500

Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de akıl almaz olay! İki yıldır erkek sandığı sevgilisinin kadın olduğunu anlayınca soluğu mahkemede aldı - Son Dakika


Son Dakika
23:16 Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşa SMS: Kredi kartı borçlarınızı hazine devralacak
23:13 Sinan Oğan'dan Ali Babacan'a olay gönderme: Çeyrek katkı yapmadan bir sürü milletvekili alan genel başkan kimdi?
23:12 Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı Başakşehir-Fenerbahçe oldu
23:07 Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu'na 2. tur mesajı: Sana bu şansı ben verdim, teşekkür etmelisin
22:43 Fenerbahçe'ye geri mi dönecek? İsmail Kartal sürprize hazırlanıyor
22:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinan Oğan, Cumhur İttifakı'nın elemanı gibi çalışmalara başladı
22:25 Hazar Ergüçlü, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
22:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Sinan Oğan yorumu: Cumhur İttifakı'nın elemanı gibi çalışmalara başladı
22:19 Hazar Ergüçlü, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
21:56 65 yaşındaki Sharon Stone, bikinili fotoğrafını paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2023 23:32:13. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere'de akıl almaz olay! İki yıldır erkek sandığı sevgilisinin kadın olduğunu anlayınca soluğu mahkemede aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement