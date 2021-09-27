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İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti - Son Dakika

İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti

27.09.2021 15:35
İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti, System.String[]

İngiltere'de diyabet servisinde çalıştığı esnada dolaptan ilaç çalarken arkadaşları tarafından suçüstü yakalanan ve görevden uzaklaştırılan hemşire, koluna yüksek dozda ilaç enjekte ederek canına kıydı. Hemşirenin intihar etmeden önce internetten konuyla ilişkili bazı konuları araştırdığı tespit edildi.

İngiltere'de 29 yaşındaki hemşire Emily Madeley, Manchester Wythenshawe hastanesinin diyabet servisinde çalıştığı sırada serviste bulunan dolaptan ilaç çalarken arkadaşları tarafından suçüstü yakalandı.

YÜKSEK DOZDA İLAÇ ALARAK YAŞAMINA SON VERDİ

Görevden uzaklaştırılan Emily, evinde yalnız olduğu sırada koluna yüksek dozda ilaç enjekte etti. Arkadaşı tarafından bilinci kapalı bir şekilde bulunan Emily, kaldırıldığı hastanede 10 gün yaşam mücadelesi verdikten sonra hayatını kaybetti.

İNTİHARLA İLGİLİ ARAŞTIRMALAR YAPMIŞ

Aşırı dozdan dolayı beyninde hasar meydana gelen ve hayatını kaybeden Emily'nin bilgisayarında yapılan incelemede intihar etmeden birkaç gün önce defalarca internette intihar üzerine araştırmalar yaptığı ortaya çıktı.

İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti

Manchester, England, İntihar, İlaç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (2)
  • özgür sevindik: Biliyorum biraz insanlik dışı gibi ama aynı hassasiyeti bizim covid aşısını çalan hemşire ve diğer personeldende bekliyoruz Cevap Yaz 28 4 Yayından Kaldır
  • m.yener arıkan: bizimkiler çalmamışlardır ihtiyacı olanlara vermek için almışlardır.:) :) :) 7 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti - Son Dakika
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