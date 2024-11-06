Indiana ve Kentucky'de Seçim Sonuçları Başladı

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ABD başkanlık seçimlerinde, Indiana ve Kentucky'nin bazı bölgelerinde oy verme işlemleri sona erdi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Indiana eyaletinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump yüzde 70,73 ile önde giderken, Demokrat parti adayı Kamala Harris yüzde 27,6 oy aldı. Oyların yaklaşık yüzde 1'i sayıldı. Kentucky'de ise Trump yüzde 63,4 ile önde giderken Harris yüzde 35,5 oranında oy aldı.