Kraliçenin Elizabeth'in torununun asgari ücretle bahçelik yapması şaşkınlık yarattı

Dünyanın en zengin aileleri arasında yer alan Kraliyet ailesinin torunu Lady Louise Windsor'un yaptığı iş ve aldığı maaş gündeme oturdu.

HAZİRAN AYINDAN BERİ ASGARİ ÜCRETE BAHÇECELİK YAPIYOR

Prens Edward'ın kızı Lady Louise Windsor'un haziran ayından beri bahçecilik işiyle uğraştığı ortaya çıktı. İngiliz Daily Mail gazetesi genç kraliyet üyesinin saati 6.83 sterline (yaklaşık 130 TL) çalıştığını yazdı.

ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK

Daily Mail, üniversiteye başlayan kadar Lady Louise Windsor'un asgari ücretle çalışmaya devam edeceğini aktardı. 18 yaşındaki Windsor'un 30 milyon sterlinlik (645 milyon TL) malikanede yaşamasın rağmen asgari ücrete çalışıyor olması dikkat çekti.

"ÇOK MÜTEVAZI VE TATLI BİR KIZ"

İngiliz The Sun gazetesine konuşan bir kişi, "Ekonomik krizin büyük olduğunu biliyordum fakat asla aklımın ucuna Kraliçe'nin torunlarından birini bir bahçecilik merkezinde göreceğimi düşünmezdim" ifadesini kullandı. Kraliçe'nin torunuyla karşılaşan bir diğer vatandaş ise, "Lady Louise'i gördüğüme inanamıyorum. Emin olmak için iki kez baktım. Çok mütevazı ve tatlı bir genç kadındı" dedi.

"DİĞER ÇALIŞANLAR ONU SEVİYOR"

Bir diğer müşteri ise İngiliz basınına, "Diğer çalışanlar da onu seviyor gibiydi. Her gün begonyanızı bir kraliyet üyesinden almıyorsunuz" dedi. Kraliyet ailesi üzerine yayınlar yapan Majesty Magazine ise, "Kraliçe'nin torununun kolları sıvayarak üniversiteye gitmeden önce her genç gibi yazın işe girmesi çok güzel değil mi" yorumunu yaptı.