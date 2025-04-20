İngiliz savaş uçakları Rus jetlerine müdahale etti!

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait Typhoon jetleri, NATO hava sahasını korumak için Rus savaş uçaklarına karşı 48 saatten kısa sürede iki kez havalandı.

ALARM DURUMUNA GEÇİLDİ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre jetler, bu hafta Kremlin'e ait uçakların NATO sınırına fazla yaklaşması üzerine iki ayrı olayda alarma geçirildi.

48 SAATTE İKİ MÜDAHALE

Salı günü, Polonya'daki Malbork Hava Üssü'nde konuşlu iki Typhoon jetinin, Baltık Denizi üzerinde seyreden bir Rus keşif uçağını durdurmak için havalandığı açıklandı. 48 saat sonra ise bu kez Kaliningrad bölgesinden hareket eden bir Rus uçağı için de ikinci bir müdahale gerçekleştirildiği duyuruldu.