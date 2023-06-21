İngiliz Turistlerin Aşırı Eğlenceleri Llucmajor Sakinlerini Rahatsız Ediyor - Son Dakika
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İngiliz Turistlerin Aşırı Eğlenceleri Llucmajor Sakinlerini Rahatsız Ediyor

İngiliz Turistlerin Aşırı Eğlenceleri Llucmajor Sakinlerini Rahatsız Ediyor

21.06.2023 11:15

İspanya'nın Arenal, Palma ve Llucmajor arasındaki turistik bölgede, İngiliz turistlerin aşırı içkili partileri, sokak kavgaları ve halkın bahçelerini tuvalet olarak kullanmaları yerel halkın huzurunu kaçırıyor. Llucmajor Sakinler Derneği Başkanı David Servera, turizm seviyesini yükseltmeye yardımcı olunması ve 24 saatlik turistlerin engellenmesi çağrısında bulundu.

Arenal, Palma ve Llucmajor arasında bulunan ve her yıl binlerce ziyaretçi çeken bir destinasyon. Ancak, Mart ve Eylül arasındaki yoğun sezon boyunca beldede tatil yapan İngilizlerin 48 saat süren aşırı eğlenceleri, sokaklarda geçirdikleri kavgaları, halkın bahçelerini tuvalet olarak kullanmaları ve daha fazlası, yerel halkın huzurunu kaçırıyor.

OTEL TUTMUYORLAR

Llucmajor Sakinler Derneği Başkanı David Servera, İngilizlerin daima en problemli turistler olduğunu belirtti. Ayrıca, bazı turistlerin otel rezervasyonu yapmak yerine, 24 ila 48 saat boyunca alkol almayı ve partilemeyi tercih ettiklerini belirtti.

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HALK BÖLGEYİ TERK ETMEYE BAŞLADI

Bir kasaba sakini olan Miguel Pascual, bir turistin bahçesini tuvalet olarak kullandığını belirtti. David, aşırı içkili turizmin kasabanın huzurlu atmosferini bozduğunu ve yerel halkın bu durumdan dolayı bölgeyi terk etmeye başladığını belirtti. Yetkililere çağrıda bulunan David, turizm seviyesini yükseltmeye yardımcı olmaları ve 24 saatliğine gelen turistleri engellemeleri gerektiğini belirtti.

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İspanya, turist, Dünya, Son Dakika

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