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İngilizlerin neden yolun ortasına ağaç diktiğini Ulaştırma Bakanlığı açıkladı! - Son Dakika

İngilizlerin neden yolun ortasına ağaç diktiğini Ulaştırma Bakanlığı açıkladı!

11.01.2022 17:38

İngiltere'de döner kavşaklara ağaç dikilmesi, sosyal medyada tartışmalara sebep oldu. TikTok'a yüklenen video, kısa süre 1.7 milyon görüntülenme alırken, İngiliz Ulaştırma Bakanlığı, yollardaki ağaçların çevre düzenlemesi nedeniyle dikildiğini ve farklı bir amaç bulunmadığını belirtti.

İngiltere'de döner kavşaklara ağaç dikilmesi, başta Amerikalı sosyal medya kullanıcıları olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerindeki sosyal medya kullanıcılarının tartışma konusu oldu. Ağaçların yol ortasına dikilmesinin nedenini merak eden vatandaşlar, bunun kazalara sebebiyet vereceğini savundu.

ÇEŞİTLİ FİKİRLER ÖNE SÜRDÜLER

Sosyal medya kullanıcıları, TikTok'ta paylaşılan ve 1.7 milyon görüntülenme alan videonun ardından çok sayıda yorumda bulundu. Kullanıcılar, kavşaklardaki ağaçların dikilme nedeni olarak "Savaş çıktığında arkasına saklanmak için", "Orada gizli bir geçit var", "Ağaçlardan çay topluyorlar" gibi nedenler öne sürdü.

SON NOKTAYI BAKANLIK KOYDU

Ağaç tartışmalarıyla ilgili son noktayı ise İngiliz Ulaştırma Bakanlığı koydu. Ulaştırma Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yollarda mümkün olan her yere ağaçlandırma yapmayı hedefliyoruz. Bu bizim entegrasyon projemizin bir parçası. Ayrıca bu şekilde güzel göründüğünü düşünüyoruz" ifadelerine yer verildi.

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ulaştırma bakanlığı, England, Medya, Yaşam, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngilizlerin neden yolun ortasına ağaç diktiğini Ulaştırma Bakanlığı açıkladı! - Son Dakika Dünya


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