İngiltere-AB Zirvesi: Yeni Ticaret ve Savunma Anlaşmaları - Son Dakika
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Dünya

İngiltere-AB Zirvesi: Yeni Ticaret ve Savunma Anlaşmaları

İngiltere ve AB, Brexit sonrası savunma, ticaret ve balıkçılık konularında yeni anlaşmalara imza attı.

19.05.2025 17:30
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(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel ticarete ilişkin yeni kararnameler getirmesinin ardından bugün gerçekleştirilen İngiltere- Avrupa Birliği Zirvesi'nde Brexit'ten bu yana taraflar arasındaki savunma ve ticaret ilişkilerinde yepyeni bir sayfa açıldı.

İngiltere-Avrupa Birliği (AB) liderleri Londra'da buluştu. Zirvenin konuları arasında savunma, ticaret, balıkçılık ve olası gençlik hareketliliği programı yer aldı. Downing Street, bunu İngiltere ve AB vatandaşları için fayda sağlayacak bir "fırsat" olarak nitelendirdi. Kaynaklar zirvede "ilerleme" sağlandığını söyledi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yaptığı açıklamada, "Artık ileriye bakmanın zamanı geldi. Eski bayat tartışmaları ve siyasi kavgaları bir kenara bırakıp İngiltere halkı için en iyisini sağlayacak sağduyulu ve pratik çözümler bulmanın zamanı geldi. İnsanların yaşamlarını burada, evlerinde iyileştirebileceğimiz anlamına geliyorsa ortaklarımızla birlikte çalışmaya hazırız" dedi.

AB'den ayrılma kararı almasından yaklaşık dokuz yıl sonra, savunma alanında önemli bir aktör olan İngiltere, AB ile ortak tedarik projelerinde yer alacak. İngiliz şirketlerinin Avrupa'yı yeniden silahlandırılmasına ilişkin 167 milyar dolarlık savunma ve güvenlik anlaşması ele alınacak.

Taraflar ayrıca, İngiltere'den gelen gıda ve ziyaretçilerin AB'ye ulaşımını kolaylaştırma konusunda anlaşırken, yeni bir balıkçılık anlaşması imzaladı. Balıkçılık konusunda, küçük gıda üreticilerinin Avrupa'ya ihracat yapmasını engelleyen evrak ve sınır kontrollerinin kalıcı olarak azaltılması karşılığında, İngiliz ve AB gemileri 12 yıl boyunca birbirlerinin sularına erişim hakkına sahip olacak.

Ayrıntıları ileride belirlenecek olan sınırlı bir gençlik hareketliliği programının ana hatlarını kabul eden İngiltere, Erasmus+ öğrenci değişim programına katılımı değerlendiriyor.

İngiltere İşçi Partisi, "karşı karşıya oldukları tehditler konusunda işbirliğini güçlendirmek için iddialı" bir anlaşma sözü verirken, bugün yeni bir güvenlik ve savunma paktı açıklanabileceği kaydedildi. Bazı siyasi partiler, NATO ittifakının yeterli olduğunu ve İngiltere'nin başka bir pakta ihtiyacı olmadığını dile getirdi.

Avrupa Komisyonu'nun yeni bir girişimi olan Avrupa için Güvenlik Eylemi (SAFE), üye ülkelere ortak tedarik yoluyla savunmaya yatırım yapmalarına yardımcı olmak için kredi sunacak. İngiltere de savunma şirketlerinin bu program kapsamında ihalelere katılabilmesini istiyor.

Trump'ın gümrük vergileri ve Avrupa'nın kendini korumak için daha fazlasını yapması gerektiği yönündeki uyarıları, dünyanın dört bir yanındaki hükümetleri ticaret, savunma ve güvenlik bağlarını yeniden kurmak zorunda bıraktı.

İngiltere hükümeti, en büyük ticaret ortağı olan AB ile yeni bir ticari ilişki geliştirmenin gıda ve tarım üreticileri için bürokrasiyi azaltacağını, gıdayı daha ucuz hale getireceğini, enerji güvenliğini artıracağını ve 2040 yılına kadar ekonomiye yaklaşık 2,1 milyar dolar katkı sağlayacağını belirtti.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Hindistan ve ABD ile yapılan anlaşmalardan sonra İngiltere'nin bu ay içinde imzaladığı üçüncü anlaşma olan bu anlaşmanın hemen anlamlı bir ekonomik canlanmaya yol açması beklenmese de kurumsal duyarlılığı artırarak çok ihtiyaç duyulan yatırımları çekebilir.

Anlaşma, İngiltere AB'den ayrıldığında iktidarda olan muhalefetteki Muhafazakar Parti tarafından ise kınandı.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Balıkçılık, İngiltere, Politika, Savunma, Ekonomi, Londra, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere-AB Zirvesi: Yeni Ticaret ve Savunma Anlaşmaları - Son Dakika

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