İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna'ya 300 milyon sterlinlik askeri yardım sözü verdi - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna'ya 300 milyon sterlinlik askeri yardım sözü verdi

03.05.2022 19:04

İngiltere hükümeti Rusya'nın işgali altında olan Ukrayna'ya 300 milyon sterlinlik askeri yardımda bulunacağını açıkladı. İngiltere Başbakanı Johnson, 300 milyon sterlinlik yeni askeri yardım paketine topçuları saptayan radarlar, ağır yük kaldıran insansız hava araçları ve binlerce gece görüş cihazının dahil olduğunu belirtti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta iki ay geride kalırken Batılı ülkelerin tutumu ise dikkat çekiyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna parlamentosuna hitap etti.

ASKERİ YARDIM PAKETİNDE İHA VE RADARLAR DA VAR

Britanya Başbakanı, video bağlantısıyla Ukrayna parlamentosuna hitabında, 300 milyon sterlinlik yeni askeri yardım paketine şehirleri bombalayan topçuları saptayan radarlar, tedarik desteği sağlamaya yönelik ağır yük kaldıran insansız hava araçları ve binlerce gece görüş cihazının dahil olduğunu söyledi.

İngiltere'den Ukrayna'ya 300 milyon sterlinlik yardım sözü

İNGİLTERE'DEN UÇAKSAVAR VE GEMİSAVAR SÖZÜ

Hiç kimsenin Ukraynalılara bir şey dayatamayacağını vurgulayan Johnson, savaş öncesi tanksavar füzeleri gönderdiklerini anımsatarak, "Şimdi de tanklar ve zırhlı araçlar dahil binlerce çeşit silah gönderiyoruz. Önümüzdeki haftalarda size Brimstone gemisavar füzeleri ve Stormer uçaksavar sistemleri göndereceğiz. Sivilleri saldırı altındaki bölgelerden tahliye etmek ve yetkilileri korumak için zırhlı araçlar sağlıyoruz" bilgisini verdi.

Britanya Başbakanı, konuşmasında "Ukrayna kazanmak zorunda" vurgusu yaptı. Konuşmasını Ukraynalı milliyetçilerin "Slava Ukraini" (Ukrayna'ya zafer) selamıyla bitirdi.

İNGİLTERE ÇOK SAYIDA SİLAH VE TEÇHİZAT GÖNDERDİ

Britanya, son yıllarda Kiev'e tanksavar ve uçaksavar silahlarından mayın avcılarına, füze botlarına, zırhlı araçlara ve uzun menzilli toplara kadar yüz milyonlarca sterlin değerinde silah ve teçhizat gönderdi. Britanya, Ukrayna ordusuna istihbarat desteği de sağlıyor.

Başbakan Johnson, ayrıca Ukrayna'ya finansman ve insani yardım sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.

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Son Dakika Dünya İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna'ya 300 milyon sterlinlik askeri yardım sözü verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna'ya 300 milyon sterlinlik askeri yardım sözü verdi - Son Dakika
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