İngiltere Başbakanı Starmer\'dan Esma Esad\'ın Vatandaşlığı Hakkında Açıklama

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İNGİLTERE Başbakanı Keir Starmer, Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın İngiliz vatandaşlığının iptali hakkında karar vermek için 'çok erken' olduğunu ifade etti.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Başbakan Keir Starmer, Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın İngiliz vatandaşlığının iptali hakkında karar vermek için 'çok erken' olduğunu belirtti. Starmer yaptığı açıklamada, Esad'ın Londra'da büyüyen eşinin İngiliz vatandaşlığından çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin bir karar vermek için 'çok erken' olduğunu söyledi.