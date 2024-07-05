İngiltere Başbakanlık Ofisi'nin yeni ev sahibi Keir Starmer oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

İngiltere Başbakanlık Ofisi'nin yeni ev sahibi Keir Starmer oldu

İngiltere Başbakanlık Ofisi\'nin yeni ev sahibi Keir Starmer oldu

Larry, Başbakan'ın kedisi ve bugüne kadar David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss ve Rishi Sunak'a eşlik etti. Kabine Ofisi tarafından Farelerden Sorumlu Genel Müdür unvanı verilen Larry, yıllardır Başbakanlık Ofisinde hareketli saatlerin yaşandığı dönemlerde ofis önünde bekleyenlerin ilgi odağı olmaya devam etti. Başbakanlık Ofisinin 2011 yılında Londra'daki bir barınaktan sahiplendiği Larry'nin burada geçirdiği 13 yıl renkli karelere sahne oldu. Larry ilk sahiplenildiğinde yalnızca dört yaşındaydı. Başbakanlık Ofisinin web sayfasına göre günlerini, 'eve gelen misafirleri selamlamak, güvenlik görevlilerini denetlemek ve antika mobilyaların uyuklama kalitesini test etmek' ile geçiriyordu.

05.07.2024 23:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Başbakanlık Ofisi'nin yeni ev sahibi Keir Starmer oldu. Altıncı başbakanını ağırlayan kedi Larry ise ofisin değişmeyen ismi olarak kaldı.

Larry, Başbakan'ın kedisi ve bugüne kadar David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss ve Rishi Sunak'a eşlik etti.

Kabine Ofisi tarafından Farelerden Sorumlu Genel Müdür unvanı verilen Larry, yıllardır Başbakanlık Ofisinde hareketli saatlerin yaşandığı dönemlerde ofis önünde bekleyenlerin ilgi odağı olmaya devam etti.

Başbakanlık Ofisininin 2011 yılında Londra'daki bir barınaktan sahiplendiği Larry'nin burada geçirdiği 13 yıl renkli karelere sahne oldu.

Larry ilk sahiplenildiğinde yalnızca dört yaşındaydı. Başbakanlık Ofisinin web sayfasına göre günlerini, "eve gelen misafirleri selamlamak, güvenlik görevlilerini denetlemek ve antika mobilyaların uyuklama kalitesini test etmek" ile geçiriyordu.

Kaynak: BBC

Boris Johnson, David Cameron, Rishi Sunak, Theresa May, Başbakanlık, Liz Truss, Londra, Kabine, kedi, Hayvanlar, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere Başbakanlık Ofisi'nin yeni ev sahibi Keir Starmer oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

BBC

22:41 İstanbul ve Ankara semalarında gök taşı görüntülendi İstanbul ve Ankara semalarında gök taşı görüntülendi
22:38 Sosyal medya fenomeni Enes Batur trafik kazası geçirdi Sosyal medya fenomeni Enes Batur trafik kazası geçirdi
21:04 Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını ’’emsali olmayan en yüksek riskli maç’’ olarak belirledi Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını ''emsali olmayan en yüksek riskli maç'' olarak belirledi
20:41 Silahların susması için şartlarını tek tek sıraladı Putin ateşkese hiç olmadığı kadar yakın Silahların susması için şartlarını tek tek sıraladı! Putin ateşkese hiç olmadığı kadar yakın
19:56 Vincenzo Montella’dan UEFA’ya Merih Demiral tepkisi: Bizi daha çok motive edecek Vincenzo Montella'dan UEFA'ya Merih Demiral tepkisi: Bizi daha çok motive edecek
23:53 Menajeri doğruladı Okay Yokuşlu, EURO 2024 sonrası Beşiktaş’a geliyor Menajeri doğruladı! Okay Yokuşlu, EURO 2024 sonrası Beşiktaş'a geliyor
23:03 UEFA tarafından 2 maç ceza verilen Merih Demiral, Berlin’de bozkurt işaretiyle karşılandı UEFA tarafından 2 maç ceza verilen Merih Demiral, Berlin'de bozkurt işaretiyle karşılandı
22:33 Mehmet Büyükekşi’nin verilen cezaya öfkesi dinmiyor: 11 tane Merih Demiral sahada olacak Mehmet Büyükekşi'nin verilen cezaya öfkesi dinmiyor: 11 tane Merih Demiral sahada olacak
21:34 Uzatmalarda Almanya’yı 2-1 yenen İspanya, EURO 2024’te yarı finale yükseldi Uzatmalarda Almanya'yı 2-1 yenen İspanya, EURO 2024'te yarı finale yükseldi
19:05 İYİ Parti’den “bozkurt“ işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli İYİ Parti'den "bozkurt" işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli
19:00 Bolu Belediyesi, bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral’ın heykelini dikecek Bolu Belediyesi, bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral'ın heykelini dikecek
18:33 Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun’daki devasa yılan iddiasını Haberler.com’a değerlendirdi: Aileye görünen yılan üç harfli Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun'daki devasa yılan iddiasını Haberler.com'a değerlendirdi: Aileye görünen yılan üç harfli
17:37 MİT’in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi MİT'in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 00:31:00. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere Başbakanlık Ofisi'nin yeni ev sahibi Keir Starmer oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement