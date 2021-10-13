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İngiltere Çevre Ajansı Başkanı Emma Howard Boyd uyardı: İklim değişikliğine uyum sağlamazsak öleceğiz - Son Dakika
BBC

İngiltere Çevre Ajansı Başkanı Emma Howard Boyd uyardı: İklim değişikliğine uyum sağlamazsak öleceğiz

13.10.2021 10:00
İngiltere Çevre Ajansı Başkanı Emma Howard Boyd uyardı: İklim değişikliğine uyum sağlamazsak öleceğiz

İngiltere Çevre Ajansı Başkanı Emma Howard Boyd, tüm dünyanın korktuğu iklim değişikliği hakkında açıklamalarda bulundu. Boyd, "Ya koşullara adapte olacağız, ya da öleceğiz" ifadelerine yer verdi.

Dünya genelinde iklim değişikliği artık iyice kendisini hissettirmeye başladı. Seller nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği İngiltere'den iklim değişikliğiyle ilgili çok net açıklamalar geldi. İngiltere Çevre Ajansı Başkanı Emma Howard Boyd, insanların koşullara uyum sağlayamaması durumunda öleceğini söyledi.

ALMANYA'DA ÇOK SAYIDA KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

İngiltere Çevre Ajansı, ülke genelinde seller nedeniyle yüzlerce kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısında bulundu. Ajansın hazırladığı rapora göre İngiltere iklim değişikliğinin etkilerine hazır değil. Bu yıl Almanya'da gerçekleşen selde onlarca kişi hayatını kaybetmişti. Ajans, İngiltere'de iklim değişikliğinin etkilerine hazırlık yapılmaması durumunda bu tür sellerin "er ya da geç yaşanacağını" açıkladı.

"ADAPTE OLMAZSAK ÖLÜRÜZ"

İngiltere Çevre Ajansı Başkanı Emma Howard Boyd, "Ya koşullara adapte olacağız, ya da öleceğiz" dedi. Rapordaki kıyametvari ifadelerin, hükümetleri ve şirketleri sel, kuraklık ve deniz seviyelerindeki artış gibi tehditlere karşı harekete geçirmesi umuluyor. İngiltere Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı ülkeyi küresel ısınmanın etkilerinden korumak için mühim önlemler aldıklarını aktardı. Mevcut koşullar İngiltere'nin 2100 yılında 3 derece daha sıcak olabileceğini gösteriyor. Fakat 2 derecelik artışın bile yıkıcı etkileri olabilir.

"EVLERİMİZİ DAYANIKLI KILMALIYIZ"

İngiltere Çevre Ajansı Başkanı Emma Howard Boyd, "Doğru adımları atarsak iklim krizi ile başa çıkabiliriz. Ama bunun için vaktimiz azalıyor" dedi ve ekledi:

"Bu yaz Almanya'da 200'e yakın kişi öldü. Burada da er ya da geç aynısı olacaktır. Bu kadar kişinin ölmemesini sağlamanın tek yolu evlerimizi, ofislerimizi ve seyahat araçlarımızı iklim değişikliğinin getireceği aşırı hava olaylarına dayanıklı kılmaktır."

"HÜKÜMETİN POLİTİKALARINA YANSIMIŞ DURUMDA"

Büyük Britanya Adası'nda bu boyutta bir sel felaketi en son 1953'te gerçekleşmiş; İngiltere'de 307, İskoçya'da da 19 kişi hayatını kaybetmişti. İngiltere Çevre Ajansı'na göre ülkede iklim değişikliğinin bir diğer etkisi de, temiz suya erişimin zorlaşması olacak. İngiltere Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı ise 5,2 milyar sterlinlik bir plan ile 336 bin gayrimenkulü su baskını ve kıyı erozyonundan korumayı hedeflediklerini açıkladı. Bir bakanlık sözcüsü, "İklim değişikliği adaptasyonu hükümetin tüm politikalarına entegre olmuş durumda" dedi.

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Son Dakika Dünya İngiltere Çevre Ajansı Başkanı Emma Howard Boyd uyardı: İklim değişikliğine uyum sağlamazsak öleceğiz - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: İngiltere Çevre Ajansı Başkanı Emma Howard Boyd uyardı: İklim değişikliğine uyum sağlamazsak öleceğiz - Son Dakika
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