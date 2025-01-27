İngiltere'de 200 Şirket Haftada Dört Gün Çalışma Sistemine Geçti - Son Dakika
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Dünya

İngiltere'de 200 Şirket Haftada Dört Gün Çalışma Sistemine Geçti

İngiltere\'de 200 Şirket Haftada Dört Gün Çalışma Sistemine Geçti

İngiltere'de 4 Day Week Foundation'ın başlattığı haftada dört gün çalışma kampanyasına katılan 200 şirket, toplamda 5 binden fazla kişiyi istihdam ediyor. Şirketlerde haftalık çalışma süresi 32 saat olarak düzenlenecek.

27.01.2025 13:57  Güncelleme: 13:59
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İNGİLTERE'de 200 şirket, haftada dört gün çalışma kampanyasına katıldı.

İngiltere merkezli kampanya kuruluşu 4 Day Week Foundation (4 Günlük Hafta Vakfı) tarafından başlatılan kampanyaya, ülke çapından farklı sektörlerden 200 şirket katıldı. 4 Day Week Foundation, bu şirketlerin toplamda 5 binden fazla kişiyi istihdam ettiğini kaydederek, uygulamayı benimseyenler arasında kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile pazarlama ve teknoloji firmalarının öne çıktığını bildirdi.

Açıklamada ayrıca şirketlerde haftalık çalışmanın gelir kaybı yaşanmadan 32 saat olarak düzenleneceği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: DHA

İngiltere, Ekonomi, Yaşam, Dünya, Son Dakika

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