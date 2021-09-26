İngiltere'de akaryakıt krizi sebebiyle kavgalar başladı

Nakliye sıkıntısı nedeniyle gıda ve akaryakıt kıtlığının başladığı İngiltere'de kuyruklarda bekleyen İngilizlerin sabrı taştı, bazıları benzin alabilmek için birbirine girdi.

İSTASYONLARIN ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Brexit sonrası Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere'de başlayan nakliyeci eksikliği yüzünden, başta akaryakıt olmak üzere birçok sektör olumsuz yönde etkilendi. Ülkenin birçok bölgesindeki akaryakıt istasyonlarında yakıt sıkıntısı yaşanırken, mağduriyet yaşamak istemeyen İngilizler, istasyonlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

BENZİN SIRASINDA KAVGA

İngiltere'deki yakıt krizinin ortasında hayal kırıklığı yaşayan bazı müşteriler, bir benzin istasyonunun önünde birbirine girdi. Benzin alımı ya da sıra anlaşmazlığı nedeniyle başladığı tahmin edilen kavgada iki ailenin büyükleri kavgaya tutuşurken, genç aile üyeleri de birbirine saldırdı.