İngiltere'de bazı market zincirleri, yemeklik yağ satışına sınırlama getirdi - Son Dakika
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BBC

İngiltere'de bazı market zincirleri, yemeklik yağ satışına sınırlama getirdi

22.04.2022 22:10
İngiltere'de bazı market zincirleri, yemeklik yağ satışına sınırlama getirdi

Ülkedeki tedarik zincirinin Ukrayna savaşından olumsuz etkilenmesi nedeniyle İngiltere'deki bazı süpermarketler her bir müşterinin alabileceği yemeklik yağ için sınırlamalar belirledi.

Ülkedeki tedarik zincirinin Ukrayna savaşından olumsuz etkilenmesi nedeniyle İngiltere'deki bazı süpermarketler her bir müşterinin alabileceği yemeklik yağ için sınırlamalar belirledi.

Market zinciri Tesco, müşteri başına üç adet, Waitrose ve Morrisons ise iki adet yağ ürünüyle satışlara sınırlama getirdi.

İngiltere'nin ayçiçek yağı tedariği büyük oranda Ukrayna'dan sağlanıyor. İthalat zincirinde yaşanan aksamalar stoklarda azalmaya ve alternatif ürünlere talebin artmasına neden oldu.

İngiltere'de perakende ticareti temsil eden örgüt British Retail Consortium, sınırlamaların geçici olduğunu belirterek, amacın "herkesin ürünlere ulaşabilmesi" olduğunu kaydetti.

Marketlerin hem market içi hem de online satışlarda uyguladığı sınırlamalara, zeytinyağı ve kanola yağı da dahil ediliyor.

Iceland market zincirinde de benzer bir sınırlamanın uygulandığına yönelik sosyal medyada gönderiler paylaşılsa da zincir yetkililerinden henüz bir yorum gelmedi.

Market uzmanı Ged Futter, müşterilerin yemeklik yağ konusunda birçok alternatife sahip olduğunu vurguladı.

Öte yandan Futter, sınırlamalar yoluyla şimdilik ertelenmiş olsa da, önümüzdeki aylarda raflarda ayçiçek yağı bulmanın zorlaşabileceği uyarısında da bulundu.

Sainsbury's ve Asda adlı marketlerde ise şu ana kadar yemeklik yağlarda bir sınırlama uygulanmadı.

Assosia adlı piyasa inceleme kuruluşunun verilerine göre, Ocak ayından bu yana bir litrelik ayçiçek yağının fiyatı ortalama yüzde 10 artarak 1,26 pound'a yükseldi.

Beş litrelik şişelerde ise yüzde 6'lık fiyat artışı yaşandı.

Ayçiçek yağını ürünlerinde kullanan diğer gıda üreticileri de bu ürünlerde yaşanan azalmaya ilişkin kaygılarını belirtiyor.

İngiltere'de bazı market zincirleri, yemeklik yağ satışına sınırlama getirdi
İngiltere'de bazı market zincirleri, yemeklik yağ satışına sınırlama getirdi
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Son Dakika Dünya İngiltere'de bazı market zincirleri, yemeklik yağ satışına sınırlama getirdi - Son Dakika

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