İngiltere'de bir kadın hayatının şokunu yaşadı! Aynı anda doğurduğu bebeklerin ikiz olmadığı ortaya çıktı - Son Dakika
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İngiltere'de bir kadın hayatının şokunu yaşadı! Aynı anda doğurduğu bebeklerin ikiz olmadığı ortaya çıktı

İngiltere'de bir kadın hayatının şokunu yaşadı! Aynı anda doğurduğu bebeklerin ikiz olmadığı ortaya çıktı

24.05.2023 19:17

İngiltere'de bir kadın, son derece nadir görülen bir doğum yaptı. 30 yaşında iki bebek dünyaya getiren kadının, 'süperfetasyon' nedeniyle çocuklarına 28 gün arayla hamile kaldığı ve ikiz olmadıkları öğrenildi.

İngiltere'nin Herefordshire şehrinde yaşayan 30 yaşındaki Sophie Small, ilk bebeğine hamile kaldıktan dört hafta sonra ikinci bebeğine hamile kaldı. Aynı gün çocuklarını kucağına alan kadın, yapılan testler sonrasında bebeklerinin ikiz olmadığını öğrendi.

Doktorlar, ilk olarak bebeklerin farklı boy ve kilolarda olmasından şüphelendi. Durumu araştıran doktorlar, annenin 'süperfetasyon' nedeniyle bebeklerine bir ay arayla hamile kaldığını ortaya çıkardılar.

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Dünyada şimdiye dek 'süperfetasyon'la gerçekleşen 10 doğum olduğu belirtilirken Holly ve Darcy adını verdiği bebekleriyle ilgili ilk süreci değerlendiren anne Sophie, "Farklı aşamalarda büyüyen iki bebek taşıyordum ama bunu bilmiyorduk. Hamileliğim boyunca sürekli hastalandım. Doktorlar nedenini bir türlü bulamıyordu. Darcy 32; Holly 36 haftalık bebeklerdi. Doktorlar ilk başta ikisi arasındaki farklı anlayamadı. İncelemelerden sonra farklı büyüme evrelerinde oldukları fark edildi. Birbirlerinden çok farklıydılar" diye konuştu.

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İngiltere'de bir kadın, aynı anda doğurduğu bebeklerin ikiz olmadığını öğrendi İngiltere'de bir kadın, aynı anda doğurduğu bebeklerin ikiz olmadığını öğrendi

England, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de bir kadın hayatının şokunu yaşadı! Aynı anda doğurduğu bebeklerin ikiz olmadığı ortaya çıktı - Son Dakika


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